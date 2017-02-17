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14:56 (мск), источник: dostup1.ru

Загрязнение приземного слоя атмосферы ждет жителей 4 южноуральских городов

По предварительным прогнозам, смог начнет рассеиваться только ближе к вечеру субботы, 18 февраля.

В Челябинской области снова НМУ — метеоусловия, способствующие скоплению вредных веществ от выбросов и выхлопов в приземном слое атмосферы, «оккупируют» четыре традиционных для себя города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на министерство экологии.

Так, в Магнитогорске объявляются, а в Карабаше, Коркино и Челябинске сохраняются НМУ первой степени опасности — слабый ветер неблагоприятного направления, ночная инверсия. По предварительным прогнозам, смог начнет рассеиваться только во второй половине субботы, 18 февраля. В Магнитке, Коркино и Челябинске — к пяти вечера, в Карабаше, в лучшем случае, к семи.

К неблагоприятным метеорологическим условиям (НМУ) относятся условия, способствующие накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха в районах плотной жилой застройки промышленных городов. Для снижения уровня загрязнения в период возникновения НМУ на предприятия передаются информационные сообщения для изменения режимов работы.

Инверсия — повышение температуры воздуха с высотой вместо обычного понижения (эффект прижимания облака ядовитых веществ к поверхности земли).

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