Путешественники проложат снегоходную трассу от Екатеринбурга до Северного Ледовитого океана

«Цель экспедиции: исследование возможностей развития снегоходного туризма вдоль всей протяженности Уральских гор с юга на север», — говорится в сообщении.

Путешественники начнут экспедицию на акватории городского пруда вблизи резиденции губернатора Свердловской области в Екатеринбурге. Им предстоит за пять недель проехать от Екатеринбурга через горы Качканар, Конжаковский камень, Серебрянский Камень, Ольвинский Камень, Главный Уральский Хребет, поселки и города Кытлым, Калья, Вижай, Ушма, Усть-Манья, Саранпауль, Воркута, Лабытнанги, Салехард, через перевал Дятлова, каменные столбы плато Маньпупунер и высочайшую вершину Урала — гору Народная.

Экспедиция пройдет по территории пяти регионов: Свердловской области, Пермского края, республики Коми, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. К 20 марта путешественники планируют добраться до берега Карского моря бассейна Северного Ледовитого океана на восточном склоне уральских гор. 26 марта группа планирует выехать в Надым, который станет конечной точкой путешествия.

«Снегоходную экспедицию от Екатеринбурга до Северного Ледовитого океана планируется сделать ежегодной. В прошлом году удалось преодолеть только половину пути», — приводятся в сообщении слова автора проекта снегоходной трассы Константина Кузнецова.

В пресс-релизе говорится, что в дальнейшем по проложенному путешественниками маршруту создадут постоянно действующую снегоходную дорогу. На ней оборудуют места стоянок и ночлега, заправок и ремонтов.

Проект осуществляется под эгидой Русского географического общества.