Путешественники проложат снегоходную трассу от Екатеринбурга до Северного Ледовитого океана
Екатеринбург. 17 февраля.
Екатеринбург. 17 февраля.
«Цель экспедиции: исследование возможностей развития снегоходного туризма вдоль всей протяженности Уральских гор с юга на север», — говорится в сообщении.
Путешественники начнут экспедицию на акватории городского пруда вблизи резиденции губернатора Свердловской области в Екатеринбурге. Им предстоит за пять недель проехать от Екатеринбурга через горы Качканар, Конжаковский камень, Серебрянский Камень, Ольвинский Камень, Главный Уральский Хребет, поселки и города Кытлым, Калья, Вижай, Ушма,
Экспедиция пройдет по территории пяти регионов: Свердловской области, Пермского края, республики Коми,
«Снегоходную экспедицию от Екатеринбурга до Северного Ледовитого океана планируется сделать ежегодной. В прошлом году удалось преодолеть только половину пути», — приводятся в сообщении слова автора проекта снегоходной трассы Константина Кузнецова.
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Проект осуществляется под эгидой Русского географического общества.