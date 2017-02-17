К Кубку Конфедераций в Казани появятся новые автобусные маршруты

Сообщается, что определены 63 автобусных, 11 троллейбусных и 6 трамвайных маршрутов спортивных соревнований.

— Проезд на общественном транспорте в день соревнований для зрителей будет бесплатным. Для этого необходимо предъявить персонифицированную карту зрителя и билет, — отметили в Минтрансе РТ.

Также во время проведения матчей чемпионата поезда между железнодорожным вокзалом и аэропортом будут ходить каждый час.

— Это позволит обеспечить перевозку до 1200 пассажиров в час и обеспечить транспортную доступность авиационного узла с центром города, — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что зрители Кубка конфедераций-2017 года в Казани смогут бесплатно добраться до Сочи, Москвы и Санкт-Петербурга. По словам заместителя министра транспорта РФ Николая Асаула, болельщики могут подать заявку на бронирование специальных билетов уже с 17 января текущего года.

— Любой зритель, у которого будут билеты на матчи Кубка и паспорт болельщика (Fan-ID), сможет передвигаться между городами-организаторами и внутри них бесплатно, — сказал Асаул.

Подать заявку на бронирование билетов можно на сайте tickets.transport2018.com.