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16:23 (мск), источник: Prokazan.ru

К Кубку Конфедераций в Казани появятся новые автобусные маршруты

К Кубку Конфедераций в Казани появятся дополнительные автобусные маршруты к стадиону «Казань Арена». Об этом сообщили в ходе заседания рабочей группы по подготовке транспортного обеспечения мероприятий Кубка Конфедераций 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года, передает kzn.ru.

Источник: Prokazan.ru

Сообщается, что определены 63 автобусных, 11 троллейбусных и 6 трамвайных маршрутов спортивных соревнований.

 — Проезд на общественном транспорте в день соревнований для зрителей будет бесплатным. Для этого необходимо предъявить персонифицированную карту зрителя и билет, — отметили в Минтрансе РТ.

Также во время проведения матчей чемпионата поезда между железнодорожным вокзалом и аэропортом будут ходить каждый час.

 — Это позволит обеспечить перевозку до 1200 пассажиров в час и обеспечить транспортную доступность авиационного узла с центром города, — добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что зрители Кубка конфедераций-2017 года в Казани смогут бесплатно добраться до Сочи, Москвы и Санкт-Петербурга. По словам заместителя министра транспорта РФ Николая Асаула, болельщики могут подать заявку на бронирование специальных билетов уже с 17 января текущего года.

 — Любой зритель, у которого будут билеты на матчи Кубка и паспорт болельщика (Fan-ID), сможет передвигаться между городами-организаторами и внутри них бесплатно, — сказал Асаул.

Подать заявку на бронирование билетов можно на сайте tickets.transport2018.com.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России — Казани, Москве, Сочи и Санкт-Петербурге. В столице Татарстана будут играть сборные Португалии и Мексики — 18 июня, и сборные Германии и Чили — 22 июня. Билеты на матчи можно приобрести на официальном сайте FIFA уже с 1 декабря.

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