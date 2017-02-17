ГИБДД Севастополя начинает операцию «Скорость»
ГИБДД Севастополя проверит соблюдение скоростного режима водителями. Сегодня начинается профилактический рейд «Скорость».
ГИБДД Севастополя проверит соблюдение скоростного режима водителями. Сегодня начинается профилактический рейд «Скорость».
Превышение скорости — одна из основных причин возникновения аварий с наиболее тяжкими последствиями. При столкновении на большой скорости шансов выжить водителям и пассажирам практически не остается. Не говоря уже о пешеходах, которые абсолютно беззащитны перед металлическим корпусом автомобиля, — отметили в ГИБДД.
Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что нарушение скоростного режима наказывается административным штрафом на сумму от 500 до 5000 рублей или лишением права управления на срок от 4 месяцев до 1 года в зависимости от степени тяжести совершенного правонарушения.