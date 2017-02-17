ГИБДД Севастополя начинает операцию «Скорость»

Превышение скорости — одна из основных причин возникновения аварий с наиболее тяжкими последствиями. При столкновении на большой скорости шансов выжить водителям и пассажирам практически не остается. Не говоря уже о пешеходах, которые абсолютно беззащитны перед металлическим корпусом автомобиля, — отметили в ГИБДД.

Госавтоинспекция Севастополя напоминает, что нарушение скоростного режима наказывается административным штрафом на сумму от 500 до 5000 рублей или лишением права управления на срок от 4 месяцев до 1 года в зависимости от степени тяжести совершенного правонарушения.