В Калининградскую область не пустили 24 тонны креветок из Аргентины
В документах не совпадали даты производства товара.
В документах не совпадали даты производства товара.
Специалисты Россельхознадзора не пустили в регион партию замороженных креветок весом 24 тонны из Аргентины. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в отделе общественных связей ведомства.
Сотрудники обнаружили нарушение ветеринарных требований. В документах заметили несовпадение дат производства.
Ввоз груза приостановили до получения разъяснений от государственной ветеринарной службы Аргентины.