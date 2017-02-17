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14:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Минэкономразвития признало МФЦ Воронежской области лучшими в России

Воронежские «Мои документы» возглавили рейтинг в четвертом квартале 2016 года.

Источник: РИА "Воронеж"

Многофункциональные центры «Мои документы» Воронежской области стали лучшими в России. Минэкономразвития опубликовало рейтинг регионов за четвертый квартал 2016 года в пятницу, 17 февраля.

Второе место заняла Москва, третье — досталось Липецкой области. Последнее 85 место получил Севастополь. Комиссия оценила регионы по восьми показателям. В числе параметров — доля граждан, имеющих доступ к МФЦ, цчсло оказываемых услуг по принципу одного окна, соответствие правилам работы МФЦ и единому фирменному стилю. В рейтинге учли использование регионами информационно-аналитической системы мониторинга качества госуслуг (ИАС МКГУ) для оценки работы МФЦ.

В основе оценки лежат данные, которые регионы самостоятельно вносят в автоматизированную информационную систему «Мониторинг развития сети МФЦ». Если комиссия выясняет, что сведения недостоверны — показатели рейтинга обнуляются.

В 2016 году Воронежская область стала лидером по развитию сети МФЦ. Воронежский филиал МФЦ стал лучшим в России.

В 2015 году Воронежская область завершила создание сети МФЦ. На начало 2016 года в регионе действовали 39 филиалов и 319 удаленных рабочих мест МФЦ. Доля населения, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ, составила 98,8%. Охват территории муниципальных районов и городских округов сетью МФЦ — 100%.

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