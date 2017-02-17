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16:19 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Итоги чемпионата WorldSkills Russia-2017 подвели в Иркутске

Жюри высоко оценили достижения студентов и школьников, наградили победителей и призеров.

Победителей и призеров II Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) наградили в Иркутске сегодня, 17 февраля. Члены жюри конкурса отметили высокий уровень мастерства участников чемпионата. Заместитель председателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова, поблагодарила педагогов и родителей конкурсантов за подготовку по-настоящему профессиональных и сильных юных специалистов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приангарья.

«Каждый из вас одержал на этом чемпионате победу, если не над соперником, так над собой: освоил что-то новое, стал еще профессиональнее. Особый восторг и уважение вызывают, конечно, самые юные наши участники — конкурсанты направления JuniorSkills, которое мы проводили впервые. Вы действительно всех нас удивили, потому что, когда десятилетние школьники решают задачи, которые под силу далеко не всем студентам, это не может не восхищать. И мы постараемся создать все условия для развития вашего огромного потенциала, который все мы увидели в ходе этого чемпионата. Уже сейчас ведется работа по созданию в нашем регионе детского технопарка — Кванториума, где вы сможете расширять свои знания по тем компетенциям, которые вам интересны», — отметила Валентина Вобликова.

Качество подготовки конкурсантов и уровень организации чемпионата в Иркутске удостоились высоких оценок от национальных экспертов WorldSkill Russia. По словам национального сертифицированного эксперта компетенции «Электромонтаж» Виктора Гаспировича (Мурманская область), чемпионат в Приангарье показал, что и дети, и взрослые здесь по-настоящему ориентированы на результат, а свою работу делают не просто качественно и профессионально, но и вкладывают в нее частичку своей души.

«Мы увидели в Иркутске не только высокий уровень профессионализма, начиная от самых маленьких участников чемпионата, но и неподдельный интерес к профессиям», — сообщил Виктор Гаспирович.

Как подчеркнул Евгений Торунов, чемпионату предшествовала огромная подготовительная работа как со стороны наставников и экспертов, так и участников.

«Сегодня развитию профессионального образования уделяется пристальное внимание и на уровне Правительства Российской Федерации, и на уровне региональных властей. При составлении конкурсной программы чемпионата мы ориентируемся на ТОП 50 наиболее востребованных для развития экономики профессий. Участие в WorldSkills Russia дает нашим ребятам возможность получить новые знания, овладеть самыми современными техниками и методами, реализуемыми в той или иной отрасли», — сообщил Евгений Торунов.

По итогам соревнований победителями в JuniorSkills были признаны: команда лицея № 36 ОАО «РЖД» города Иркутска, команда СОШ «Белая» поселка Средний Усольского района (компетенция «Мобильная робототехника»), команда школы № 4 города Слюдянки (компетенция «Сетевое и системное администрирование»), команда гимназии города Шелехова (компетенция «Инженерный дизайн»).

Лучшими в WorldSkills стали: студент Иркутского государственного университета путей сообщения Алексей Слепцов («Инженерный дизайн CAD»), учащийся Ангарского индустриального техникума Денис Истомин («Сварочные технологии»), учащийся Иркутского энергетического колледжа Данил Шевцов («Электромонтаж»), учащийся Иркутского техникума архитектуры и строительства Александр Хорунов («Сухое строительство и штукатурные работы»), учащаяся Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма Мария Короткая («Парикмахерское искусство»), учащийся Иркутского колледжа автомобильного транспорта и дорожного строительства Максим Труфанов («Ремонт и обслуживание легковых автомобилей»), учащаяся Ангарского техникума общественного питания и торговли Анастасия Лишик («Поварское дело»), студентка Института сестринского образования Иркутского государственного медицинского университета Светлана Михайлина («Медицинский и социальный уход»), учащийся Ангарского педагогического колледжа Кристина Великанова («Дошкольное воспитание»), учащийся Иркутского аграрного техникума Андрей Петрушин («Эксплуатация сельскохозяйственных машин»), учащаяся Иркутского технологического колледжа Дарья Азорина («Предпринимательство»), учащаяся Иркутского регионального колледжа педагогического образования Арина Толстошеева («Преподаватель младших классов»).

Кроме того, во всех компетенциях отметили конкурсантов, занявших вторые и третьи места, специальные подарки отдельным участникам за профессионализм вручили партнеры чемпионата.

Напомним, II Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проходил в Иркутске с 13 по 17 февраля. Участниками стали 111 студентов профессиональных образовательных организаций и вузов Приангарья, а также, впервые в рамках чемпионата, 52 школьника в возрасте от 10 до 17 лет в направлении JuniorSkills. Студенты демонстрировали свое мастерство в 12 компетенциях: инженерный дизайн, электромонтаж, предпринимательство, сухое строительство и штукатурные работы, парикмахерское искусство, дошкольное воспитание, преподаватель младших классов, ремонт и обслуживание легковых автомобилей, сварочные технологии, поварское дело, медицинский и социальный уход, эксплуатация сельскохозяйственных машин. Конкурсанты JuniorSkills состязались в мобильной робототехнике, сетевом и системном администрировании, инженерном дизайне.

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