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15:13 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржцев накормят блинами с лобстерами и авокадо

На масленичной неделе.

Блины всех мастей предложат в масленицу екатеринбургские рестораны и кафе. Повара будут печь традиционное угощение всю праздничную неделю — с 20 по 26 февраля. Помимо знакомых блюд, гости смогут отведать экзотические, например, блины с лобстерами, с авокадо и сливочным сыром, передает «Уралинформбюро».

Сладкоежки найдут в специальных меню блины с творогом и изюмом, черникой, черносливом, клубникой, клюквой, карамелью, печеными яблоками, фруктами, сгущенкой. Почти везде можно будет отведать традиционные угощения с картофелем, капустой, мясом, грибами и ветчиной.

Для любителей морепродуктов шеф-повара приготовят блины с семгой, слабовяленным лососем, камчатским крабом, икрой.

В ресторанах русской кухни предложат отведать блины пшеничные, гречишные, тыквенные, с припеками (когда начинка запекается между блинами), по деревенскому рецепту, где тесто замешивается на простокваше. Не обделят вниманием и вегетарианцев — для них испекут лакомство без яиц.

Для тех, кто не готов всю масленицу провести за обеденным столом, «Уралинформбюро» подготовило список праздничных мероприятий. Развлечься и отдохнуть можно будет в екатеринбургских парках, пригороде, музеях под открытым небом.

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