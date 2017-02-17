Прокуратура начала проверку после сообщений о запахе газа в Омске

Омская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха на территории Омска. Ведомство начало проверку из-за многочисленных сообщений в СМИ о том, что в Омске чувствуется неприятный запах газа.

Напомним, сообщения об этом поступали от омичей с самого утра. Горожане забеспокоились, что на одной из ГРС Омска произошла утечка.

В ходе проверки надзорным органом были привлечены специалисты Управления Росприроднадзора по Омской области, регионального Минприроды. Сотрудники ведомств взяли пробы воздуха на предмет наличия загрязняющих веществ на территории Центрального, Советского и Кировского округов Омска. Жители этих округов особенно отчетливо ощущают в воздухе неприятный аромат.

Как сообщает прокуратура Омской области, сейчас проводятся лабораторные исследования образцов. Специалисты устанавливают причины появления запаха в городе. В результате проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, если для этого будут наличествовать основания.

Напомним, как сообщили порталу Om1.ru в ГУ МЧС по Омской области, на крупных промышленных объектах нет никаких утечек. Как показал анализ, в атмосфере нет никаких агрессивных веществ, угрожающих жизни и здоровью омичей.