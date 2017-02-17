Прокуратура начала проверку после сообщений о запахе газа в Омске
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление неприятного запаха в городе. В случае нарушений прокуратура Омска примет меры.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление неприятного запаха в городе. В случае нарушений прокуратура Омска примет меры.
Омская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха на территории Омска. Ведомство начало проверку
Напомним, сообщения об этом поступали от омичей с самого утра. Горожане забеспокоились, что на одной из ГРС Омска произошла утечка.
В ходе проверки надзорным органом были привлечены специалисты Управления Росприроднадзора по Омской области, регионального Минприроды. Сотрудники ведомств взяли пробы воздуха на предмет наличия загрязняющих веществ на территории Центрального, Советского и Кировского округов Омска. Жители этих округов особенно отчетливо ощущают в воздухе неприятный аромат.
Как сообщает прокуратура Омской области, сейчас проводятся лабораторные исследования образцов. Специалисты устанавливают причины появления запаха в городе. В результате проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, если для этого будут наличествовать основания.
Напомним, как сообщили порталу Om1.ru в ГУ МЧС по Омской области, на крупных промышленных объектах нет никаких утечек. Как показал анализ, в атмосфере нет никаких агрессивных веществ, угрожающих жизни и здоровью омичей.