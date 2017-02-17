Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Прессу выгнали из зала на первой встрече глав МИД России и США
21-летний юноша стал владельцем международного аэропорта в России
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Бывшая няня детей Пугачевой рассказала, как Примадонна воспитывает сына и дочь
Максим Виторган не хочет расставаться с младшим сыном
В Москве медсестры подрались с украинскими сиделками из-за Гиви
Известная российская актриса на пороге нищеты
США решили поддержать ВСУ: мгновенная реакция России – СМИ
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Нехитрые советы, как сохранить страсть на всю жизнь
Фрукты и овощи сделают счастливым всего за две недели
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
10Авария на крупнейшей в США плотине
14В США прошла самая престижная выставка собак
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
1275-летие Солнца нации
15:00 (мск), источник: Вести - Омск

Необычное объявление увидели на своем доме жители Ленинского округа

В нем управляющая компания сообщила, что теперь они должны отдельно оплачивать старшему по дому — телефонную связь, проезд и даже покупку рассады для дворовых цветников.

Правомерно ли это и как к этому отнеслись жильцы многоэтажки?

Необычный ажиотаж в одной из омских многоэтажек. Виновником внеочередного сбора жильцов стал 51 рубль в первой платежке в новом 2017 году.

Жители дома по проспекту Маркса на днях получили необычную квитанцию от своей управляющей компании. В ней появилась новая строка и дополнительная сумма к оплате. Бдительные омичи сразу решили выяснить за что с них еще хотят собрать деньги и что включает в себя новая услуга?

Как пояснили в управляющей компании, 51 рубль — это денежное вознаграждение представителю собственников. Оказывается, еще в 2015 году на общем собрании, большинство жильцов этого дома методом голосования выбрали своего представителя. И в этом же протоколе закрепили за ним право представлять их интересы в УК и получать за это зарплату.

Однако, на деле, никто из жильцов дома не помнит прошедшего собрания и тем более, что кто-то из них подписывал похожий документ.

Тайной для них было и то, что все это время они, оказывается платили своему представителю. Только в квитанции вознаграждение было учтено в графе проведение текущего ремонта. С этого года, по постановлению прокуратуры, такую услугу, если она оказывается, нужно выносить отдельно. За помощью омичи обратились в госжилинспекцию и правоохранителям.

Самое обидное для жильцов высотки — не сам факт оплаты, а отстраненность от судьбы дома, якобы выбранного ими человека. Ведь пока идут споры, деньги собственники платить обязаны, а домом как никто не занимался так и не занимается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный спортсмен избил бывшую жену из-за алиментов
Известная актриса задолжала более полумиллиона долларов
Парень скончался у аптеки из-за отказа в продаже лекарства
Владимир Путин прокомментировал отставки глав регионов
Россия к лету рассчитается с кредиторами СССР
У Киева возникли большие проблемы с организацией «Евровидения»
В крупных городах США мигранты устроили забастовку
Патриарх Кирилл рассказал о ситуации с Исаакиевским собором
Депутатов Госдумы отправят на военные сборы
В Минобороны РФ рассказали о задаче трубопроводных войск
Спорт
«Бомба» Бердыева, строительство Шалимова, провал Луческу Подводим итоги первых матчей российских клубов в еврокубковой весне
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
Жители Подмосковья сдадут деньги на ремонт подъездов
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми Современные дети вряд ли поймут, в чем ценность этих вещей, а вот у тех, кто вырос в 90-е, они вызовут прилив нежности и ностальгии по собственному детству – без смартфонов, интернета и соцсетей.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь