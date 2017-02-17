Необычное объявление увидели на своем доме жители Ленинского округа

Правомерно ли это и как к этому отнеслись жильцы многоэтажки?



Необычный ажиотаж в одной из омских многоэтажек. Виновником внеочередного сбора жильцов стал 51 рубль в первой платежке в новом 2017 году.



Жители дома по проспекту Маркса на днях получили необычную квитанцию от своей управляющей компании. В ней появилась новая строка и дополнительная сумма к оплате. Бдительные омичи сразу решили выяснить за что с них еще хотят собрать деньги и что включает в себя новая услуга?



Как пояснили в управляющей компании, 51 рубль — это денежное вознаграждение представителю собственников. Оказывается, еще в 2015 году на общем собрании, большинство жильцов этого дома методом голосования выбрали своего представителя. И в этом же протоколе закрепили за ним право представлять их интересы в УК и получать за это зарплату.



Однако, на деле, никто из жильцов дома не помнит прошедшего собрания и тем более, что кто-то из них подписывал похожий документ.



Тайной для них было и то, что все это время они, оказывается платили своему представителю. Только в квитанции вознаграждение было учтено в графе проведение текущего ремонта. С этого года, по постановлению прокуратуры, такую услугу, если она оказывается, нужно выносить отдельно. За помощью омичи обратились в госжилинспекцию и правоохранителям.



Самое обидное для жильцов высотки — не сам факт оплаты, а отстраненность от судьбы дома, якобы выбранного ими человека. Ведь пока идут споры, деньги собственники платить обязаны, а домом как никто не занимался так и не занимается.