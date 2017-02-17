В Севастополе реализуют проект «Бережливая поликлиника»

Чиновники от здравоохранения уверяют — проект «Бережливая поликлиника» способен повысить качество оказания первичной медпомощи. Первые месяцы показали эффективность проекта, поэтому с 1 марта в него войдут и амбулаторно-поликлиническое звено больниц № 3, № 4 и № 6.

Основное преимущество «Бережливых поликлиник» — компьютеризация учетных записей. Медицинские учреждения доукомплектованы компьютерами, разработаны и внедрены специализированные программы, позволяющие снизить объем «бумажной» работы — ведение журналов и заполнения карт. Высвободившееся время участковые терапевты и медсестры уделяют пациентам, что позволило увеличить пропускную способность поликлиник, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя руководителя проекта Анну Островскую.

Ещё один «плюс», говорят специалисты, электронная система позволяет терапевту сразу же выдать талон пациенту к узкому специалисту. Ранее посетители поликлиники заново обращались в регистратуру и записывались на прием. Наши сотрудники параллельно осваивают принципы работы с новой электронной системой учета, поэтому пока можно говорить только о предварительных результатах.

Но, на сегодняшний день, жители города, обращающиеся в поликлиники, отмечают улучшения в оказании помощи: сократилось время ожидания на прием к специалисту, увеличилась пропускная способность на забор крови, — резюмирует Анна Островская.