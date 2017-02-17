Акция «Ночь на катке» пройдет в московских парках в первый день весны

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Вторая ежегодная акция «Ночь на катке» пройдет 1 марта в 16 московских парках. Как сообщили в столичном департаменте культуры, вход на катки в этот вечер будет бесплатным, в программе — DJ-сеты, флешмобы и розыгрыши призов. «Эта акция продолжает серию ночных мероприятий департамента культуры города Москвы, таких как “Ночь в музее”, “Ночь искусств”, “Библионочь”, “Ночь в театре” и “Ночь музыки”. Темой “Ночи на катке” этого года стал “Калейдоскоп”: на каждом катке выбрали свой фирменный цвет», — отмечается в сообщении. Посетителям рекомендуют соблюсти дресс-код или получить аксессуар нужного цвета на входе. Прокат и дополнительные услуги оплачиваются согласно тарифам парков.

Акция пройдет в парке Горького, «Сокольниках», саду «Эрмитаж», Саду им. Баумана, Таганском, Измайловском, Перовском, Лианозовском, Гончаровском, Бабушкинском, парке «Красная Пресня», «Фили», 50-летия Октября, Воровского, парке имени Артема Боровика и Воронцовском.