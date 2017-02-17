Акция «Ночь на катке» пройдет в московских парках в первый день весны
Вход на катки будет бесплатным, прокат и дополнительные услуги оплачиваются согласно тарифам парков.
Вход на катки будет бесплатным, прокат и дополнительные услуги оплачиваются согласно тарифам парков.
МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Вторая ежегодная акция «Ночь на катке» пройдет 1 марта в 16 московских парках. Как сообщили в столичном департаменте культуры, вход на катки в этот вечер будет бесплатным, в программе —
«Эта акция продолжает серию ночных мероприятий департамента культуры города Москвы, таких как “Ночь в музее”, “Ночь искусств”, “Библионочь”, “Ночь в театре” и “Ночь музыки”. Темой “Ночи на катке” этого года стал “Калейдоскоп”: на каждом катке выбрали свой фирменный цвет», — отмечается в сообщении. Посетителям рекомендуют соблюсти
Так, в парке Горького пройдет костюмированная вечеринка в стиле танцевальных вечеров 1960-х годов. Дизайнерами парка разработан лукбук образа шестидесятника с акцентом на алый цвет. Юбки, блузки, шарфы и шапки — алые, в алую клетку или полоску считались самыми нарядными для праздничного выхода на каток в 60-е годы. Гостей катка, выдержавших этот стиль, ждут приятные бонусы от парка, танцы под
Каток «Лед» в парке «Сокольники» превратится в Северный Ледовитый океан. Посетителям рекомендуется прийти в одежде
Фирменным цветом катка сада «Эрмитаж» выбран синий, а в Саду имени Баумана праздничное катание пройдет под треки в стиле диско и фанк. Цветом катка станет красный.