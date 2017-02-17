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18:09 (мск), источник: ТАСС

Акция «Ночь на катке» пройдет в московских парках в первый день весны

Вход на катки будет бесплатным, прокат и дополнительные услуги оплачиваются согласно тарифам парков.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Вторая ежегодная акция «Ночь на катке» пройдет 1 марта в 16 московских парках. Как сообщили в столичном департаменте культуры, вход на катки в этот вечер будет бесплатным, в программе — DJ-сеты, флешмобы и розыгрыши призов.

«Эта акция продолжает серию ночных мероприятий департамента культуры города Москвы, таких как “Ночь в музее”, “Ночь искусств”, “Библионочь”, “Ночь в театре” и “Ночь музыки”. Темой “Ночи на катке” этого года стал “Калейдоскоп”: на каждом катке выбрали свой фирменный цвет», — отмечается в сообщении. Посетителям рекомендуют соблюсти дресс-код или получить аксессуар нужного цвета на входе. Прокат и дополнительные услуги оплачиваются согласно тарифам парков.

Акция пройдет в парке Горького, «Сокольниках», саду «Эрмитаж», Саду им. Баумана, Таганском, Измайловском, Перовском, Лианозовском, Гончаровском, Бабушкинском, парке «Красная Пресня», «Фили», 50-летия Октября, Воровского, парке имени Артема Боровика и Воронцовском.

Так, в парке Горького пройдет костюмированная вечеринка в стиле танцевальных вечеров 1960-х годов. Дизайнерами парка разработан лукбук образа шестидесятника с акцентом на алый цвет. Юбки, блузки, шарфы и шапки — алые, в алую клетку или полоску считались самыми нарядными для праздничного выхода на каток в 60-е годы. Гостей катка, выдержавших этот стиль, ждут приятные бонусы от парка, танцы под ретро-музыку и красивые фотографии после вечеринки.

Каток «Лед» в парке «Сокольники» превратится в Северный Ледовитый океан. Посетителям рекомендуется прийти в одежде ярко-синего цвета, а на входе можно будет получить синие накидки. В центре площадки установят арт-объект в виде светящегося айсберга.

Фирменным цветом катка сада «Эрмитаж» выбран синий, а в Саду имени Баумана праздничное катание пройдет под треки в стиле диско и фанк. Цветом катка станет красный.

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