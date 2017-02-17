Хруст огурца на 81 децибел оказался громче пожарной сигнализации

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Конкурс на самый громкий хруст огурца состоялся в Свердловской области, победитель превысил минимальный уровень громкости пожарной сигнализации на шесть пунктов, хрустнув на 81 децибел, сообщили в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании (УГМК).

«В честь первого урожая в АО “Тепличное” (ООО “УГМК- Агро”) мы провели конкурс на самый громкий хруст огурца. Результаты были зафиксированы с помощью шумомера. Рекорд установила овощевод тепличного хозяйства, хрустнув на 81 децибел, что на шесть пунктов выше минимального уровня громкости пожарной сигнализации (75 децибел — прим. ТАСС)», — говорится в сообщении.

Организаторы рассказали, что звонкий хруст — это признак свежести огурца. «Причем сильнее хрустят плоды, выращенные с помощью пчел и шмелей. При естественном опылении насекомыми в плодах образуется большое количество семян, что влияет на плотность, а значит и на хруст», — отмечается в сообщении.

Первых шмелей привезли в местные теплицы в 2012 году из Израиля, а через год их заменили на отечественных — из Московской области. Тогда в «Тепличном» поселились 42 шмелиных семьи по 50 особей в каждой. Регулярно там обновляют отечественный шмелиный десант.

Под хрустящий сорт огурцов отведено 4 га. За февраль с этой площади планируется собрать порядка 30 тонн, а всего за сезон хозяйство намерено поставить на уральские прилавки до 1,5 тыс. тонн местных огурцов, уточняется в сообщении.

В шкале шумов «рекордный» хруст уральских «зимних» огурцов стал в один ряд с громким криком, шумом мотоцикла с глушителем, при этом лишь недалеко отстав от оркестра, раската грома и визга работающей бензопилы.