Екатеринбуржцу вернули «похищенную» дочь
Девочка отдыхала с мамой.
Девочка отдыхала с мамой.
Судебные приставы помогли екатеринбуржцу воссоединиться с 7-летней дочерью.
В ходе бракоразводного процесса суд определил, что девочка будет жить с папой. Однако мать ребенка воспротивилась такому решению и спрятала его от
За сутки сотрудники ФССП побывали на трех адресах — в столице Урала и Дегтярске, где могли находиться 38-летняя женщина и ее дочь, но их не обнаружили.
Позже судебному
После разговора психолога с семьей, не сумевшей придти к консенсусу, девочка была передана папе, и они вместе вернулись в Екатеринбург.