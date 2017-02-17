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15:17 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржцу вернули «похищенную» дочь

Девочка отдыхала с мамой.

Судебные приставы помогли екатеринбуржцу воссоединиться с 7-летней дочерью.

В ходе бракоразводного процесса суд определил, что девочка будет жить с папой. Однако мать ребенка воспротивилась такому решению и спрятала его от экс-супруга. Мужчина обратился в Ленинский райотдел судебных приставов Екатеринбурга, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

За сутки сотрудники ФССП побывали на трех адресах — в столице Урала и Дегтярске, где могли находиться 38-летняя женщина и ее дочь, но их не обнаружили.

Позже судебному приставу-исполнителю стало известно, что девочку с матерью видели в Североуральске. Местному отделу ФССП было вынесено отдельное поручение по осуществлению принудительных мер. Сотрудники службы вместе с отцом девочки нашли беглянок в поселке Калья, где те отдыхали в санатории вместе с бабушкой ребенка.

После разговора психолога с семьей, не сумевшей придти к консенсусу, девочка была передана папе, и они вместе вернулись в Екатеринбург.

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