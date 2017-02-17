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15:37 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге создадут кадетский корпус Следственного комитета

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании кадетского корпуса Следственного комитета (СК) России в Санкт-Петербурге.

Источник: РИА Новости

Документ размещен в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

«Согласиться с предложением Следственного комитета РФ о создании федерального государственного казенного образовательного учреждения «Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственного комитета Российской Федерации», — гласит документ.

Основная цель деятельности учебного учреждения — подготовка обучающихся к госслужбе в следственных органах СК России, следует из распоряжения. Функции и полномочия учредителя образовательного учреждения осуществляет СК России.

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