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15:39 (мск), источник: Интерфакс

В Испании суд приговорил зятя короля к шести годам за финансовые махинации

В то же время сестра короля инфанта Кристина была оправдана.

Источник: AP 2017

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU — Испанский суд в пятницу оправдал сестру короля Испании Фелипе VI инфанту Кристину по делу о соучастии в финансовых махинациях в рамках проекта Ноос, в то же время она должна выплатить штраф в размере 265 тысяч евро, сообщает испанская телерадиокомпания РТВЕ.

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Ее супруг Иньяки Ундаргарин приговорен к шести годам и трем месяцам тюремного заключения. Инфанта и ее супруг узнали о решении суда в Женеве, где находится их резиденция.

Всего по делу о финансовых махинациях в рамках проекта Ноос проходят 15 человек. К самому суровому наказанию приговорен один из коллег Ундаргарина Диего Торрес, он должен будет провести в тюрьме восемь лет и шесть месяцев. Между тем, вынесенные в пятницу приговоры еще могут быть обжалованы, отмечает РТВЕ.

Урдангарин обвинялся в том, что его спортивный фонд Ноос, зарегистрированный как некоммерческая организация, использовался для получения от местных властей контрактов по завышенным ценам, а прибыль поступала на его личные счета. Уголовное дело было открыто в 2010 году судьей, который расследовал коррупцию на Балеарских островах. В 2015 году король Испании Фелипе VI лишил сестру Кристину титула герцогини Пальмы, но она остается шестой в очереди на престолонаследие.

После того, как разразился этот скандал, инфанту Кристину и ее супруга не приглашали на официальные королевские мероприятия. Бывший тогда королем отец принцессы Хуан Карлос пытался таким образом защитить репутацию королевской семьи

В 2013 году супруги с четырьмя детьми переехали в Швейцарию, чтобы не бросать тень на королевскую семью. Однако и этот шаг вызвал критику, поскольку испанским налогоплательщикам пришлось платить за их охрану.

Комментарии
2
Аркадий Тишин
Вот нравы! Король зятя не пощадил! А вот у нас Медведев сразу должность эффективному менеджеру Сердюкову приготовил то ли в качестве поощрения, то ли как родственнику. Да и Путин не против
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Сергей Саморуков
Ох , уж эта противная Европа . Нет , чтобы с нас пример брать . Где наша красотка Васильева ? Когда на Шансоне услышу?
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