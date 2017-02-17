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17:25 (мск), источник: Интерфакс

В Москве начался фестиваль «Московская масленица»

В последний день масленичной недели вместо сжигания чучела будет «имитация сожжения».

Источник: РИА "Новости"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU — Первый фестиваль «Московская масленица» стартовал в Москве на 33 городских площадках в пятницу и продлится по 26 февраля. «Мы впервые масленицу проводим в таком широком формате. Если раньше мероприятие проходило локально в последние дни масленичной недели, то в этом году фестиваль проходит с 17 по 26 февраля на 33 площадках, включая центральные, парки и ВДНХ», — сообщил журналистам глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк.

По его словам, каждый фестивальный день будет посвящен тем или иным событиям, разработаны анимационная и культурные программы.

На разных площадках можно будет увидеть что-то интересное, где-то позаниматься с детьми, помастерить. На каждой площадке, конечно же, можно будет попробовать блины, коих будет в полном изобилии — 120 сортов. Есть и традиционные блины, есть блины, которые приехали из Франции, есть на гречишной муке, есть безглютеновые.
Алексей НемерюкГлава департамента торговли и услуг Москва
Новость
Тест: что вы знаете о Масленице

Он сообщил, что в фестивале изъявили желание участвовать более 300 компаний. «Основным условием работы было то, чтобы цена на порцию блинов начиналась от 50 рублей», — сказал руководитель департамента. Он добавил, что в последний день масленичной недели не будет традиционного сжигания Масленицы, «будет имитация сожжения».

В течение фестивальных дней будет работать 14 центральных площадок, на которых разместились 68 шале общепита и торговли сувенирами и иной продукцией. Они будут работать в будние дни с 11:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 21:00. В парках площадки работают с 11:00 до 21:00 ежедневно.

Всего в рамках культурно-анимационной программы на фестивальных площадках запланировано проведение порядка 450 творческих мастер-классов, 350 интерактивных мастер-классов и 400 масленичных театральных программ, уличных игр и забав. Фестивальные площадки украсили более 100 тематических масленичных арт-объектов, главными из которых стали соломенные масленицы и дымковские игрушки. Главной Масленицей фестиваля является восьмиметровая фигура изо льда на Манежной площади.

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