Цена одного блина на Масленицу в Перми составила 2 рубля 10 копеек
Эксперты подсчитали среднюю стоимость приготовления продукта.
Эксперты подсчитали среднюю стоимость приготовления продукта.
Активисты общественного движения «Комитет народного контроля» подсчитали, во сколько обойдётся приготовление главного лакомства на Масленицу. «Индекс блина» в этом году составил 2 рубля 10 копеек.
По словам руководителя движения Ивана Пасынкова, для расчёта взяли продукты по акционным ценам в пермских магазинах, необходимые для выпечки 15 блинов: два куриных яйца, 110 граммов пшеничной муки, 200 мл молока и 50 граммов сливочного масла.
Любопытно, что за год «индекс блина» подешевел на 40 копеек. По сравнению с 2015 годом, цена упала ещё сильнее: в 2015 году он стоил 3 рубля.