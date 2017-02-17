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15:29 (мск), источник: АиФ Прикамье

Цена одного блина на Масленицу в Перми составила 2 рубля 10 копеек

Эксперты подсчитали среднюю стоимость приготовления продукта.

Источник: РИА "Новости"

Активисты общественного движения «Комитет народного контроля» подсчитали, во сколько обойдётся приготовление главного лакомства на Масленицу. «Индекс блина» в этом году составил 2 рубля 10 копеек.

По словам руководителя движения Ивана Пасынкова, для расчёта взяли продукты по акционным ценам в пермских магазинах, необходимые для выпечки 15 блинов: два куриных яйца, 110 граммов пшеничной муки, 200 мл молока и 50 граммов сливочного масла.

Любопытно, что за год «индекс блина» подешевел на 40 копеек. По сравнению с 2015 годом, цена упала ещё сильнее: в 2015 году он стоил 3 рубля.

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