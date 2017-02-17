Стало известно, кто виноват в коммунальной катастрофе в Самаре
Причиной аварии стало ненормативное давление грунта на подземные коммуникации. Коммунальщики пообещали дать воду до пяти часов вечера.
Причиной аварии стало ненормативное давление грунта на подземные коммуникации. Коммунальщики пообещали дать воду до пяти часов вечера.
На Московском шоссе завершаются работы по устранению крупной коммунальной аварии, в результате которой почти 70 тысяч человек в Крутых Ключах и на Мехзаводе остались без воды. По предварительным данным, воду включат до пяти.
Место утечки нашли только сегодня в два часа дня, работы осложняются тем, что на этом месте рабочие, реконструирующие Московское шоссе, свалили десять метров грунта, сообщает СКС. По данным организации, это же стало и причиной аварии — ненормативное давление грунта на подземные коммуникации.