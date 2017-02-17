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15:33 (мск), источник: Pro Город Самара

Стало известно, кто виноват в коммунальной катастрофе в Самаре

Причиной аварии стало ненормативное давление грунта на подземные коммуникации. Коммунальщики пообещали дать воду до пяти часов вечера.

На Московском шоссе завершаются работы по устранению крупной коммунальной аварии, в результате которой почти 70 тысяч человек в Крутых Ключах и на Мехзаводе остались без воды. По предварительным данным, воду включат до пяти.

Место утечки нашли только сегодня в два часа дня, работы осложняются тем, что на этом месте рабочие, реконструирующие Московское шоссе, свалили десять метров грунта, сообщает СКС. По данным организации, это же стало и причиной аварии — ненормативное давление грунта на подземные коммуникации.

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