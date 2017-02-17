Биологи раскрыли секрет исчезновения ацтекской цивилизации
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Ацтекская цивилизация бесследно исчезла через 20 лет после завоевания Мексики конкистадорами Эрнана Кортеса
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Ацтекская цивилизация бесследно исчезла через 20 лет после завоевания Мексики конкистадорами Эрнана Кортеса
Сегодня учебники истории и многие ученые говорят о том, что популяция индейцев в Южной и Северной Америке резко сократилась в 15 и 16 веках после проникновения туда конкистадоров и прочих европейских путешественников. В результате этого от 20 миллионов индейцев, живших в Новом Свете до пришествия Колумба, осталось меньше половины.
Многие другие исследователи указывают на то, что примерно 97% населения бывшей империи ацтеков и около 90% жителей Перу погибли от европейских инфекций в первый век после их покорения испанцами.
Известный палеогенетик Йоханнес Краузе (Johannes Krause) из Института истории человека в Йене (Германия) и его коллеги нашли очередные свидетельства того, что европейские болезни были замешаны в исчезновении культур и популяций индейцев Нового Света, изучая останки людей, похороненных в 1540—1550 годах на двух кладбищах на юге Мексики.
Здесь, в горных селениях и в городах Тепосколула и Юкундаа, жили миштеки — одни из самых «продвинутых» индейских племен, входивших в империю ацтеков, обладавших развитой письменностью, культурой и традициями изготовления ювелирных украшений из золота и драгоценных камней. Как и многие другие племена, миштеки и их богатая культура почти полностью исчезли через 30−40 лет после завоевания Мексики испанцами.
Так как это слово переводится с языка науатль как «мор», никто не знает, что она представляла собой на самом деле. Ученые уже десятилетия спорят о том, что именно погубило большую часть миштеков и прочих племен бывшей ацтекской империи. На ее роль выдвигались самые разные болезни, начиная с ветрянки и заканчивая брюшным тифом, а также различные вирусные болезни.
Изучая останки жертв этой болезни, Краузе и его коллеги натолкнулись на ответ на эту историческую загадку — обрывки ДНК бактерий, содержавшиеся в большом количестве в костях и зубах погибших миштеков. Собрав их воедино, ученые сравнили данную «ископаемую» ДНК с геномами нескольких патогенных бактерий, и обнаружили, что виновником эпидемии была обычная европейская сальмонелла Salmonella enterica.
Он появился в Норвегии примерно в 12 веке, задолго до путешествия Колумба в «Индии» и похода Кортеса на Теночтитлан. В целом, данная инфекция не является сильно летальной — при отсутствии лечения умирает около 10−15% заразившихся людей.
Индейцы, по всей видимости, не были знакомы с этой болезнью,