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16:09 (мск), источник: РИА Новости

Биологи раскрыли секрет исчезновения ацтекской цивилизации

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Ацтекская цивилизация бесследно исчезла через 20 лет после завоевания Мексики конкистадорами Эрнана Кортеса из-за мощнейшей эпидемии сальмонеллы, убившей 80% ацтеков и других индейцев, говорится в статье, размещенной в электронной библиотеке bioRxiv.org.

Источник: РИА Новости

Сегодня учебники истории и многие ученые говорят о том, что популяция индейцев в Южной и Северной Америке резко сократилась в 15 и 16 веках после проникновения туда конкистадоров и прочих европейских путешественников. В результате этого от 20 миллионов индейцев, живших в Новом Свете до пришествия Колумба, осталось меньше половины.

В частности, антрополог Генри Добинс писал еще в 1983 году, что болезни, принесенные конкистадорами, уничтожили около 95% от общей численности населения Америки начиная с 1492 года.
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Многие другие исследователи указывают на то, что примерно 97% населения бывшей империи ацтеков и около 90% жителей Перу погибли от европейских инфекций в первый век после их покорения испанцами.

Известный палеогенетик Йоханнес Краузе (Johannes Krause) из Института истории человека в Йене (Германия) и его коллеги нашли очередные свидетельства того, что европейские болезни были замешаны в исчезновении культур и популяций индейцев Нового Света, изучая останки людей, похороненных в 1540—1550 годах на двух кладбищах на юге Мексики.

Здесь, в горных селениях и в городах Тепосколула и Юкундаа, жили миштеки — одни из самых «продвинутых» индейских племен, входивших в империю ацтеков, обладавших развитой письменностью, культурой и традициями изготовления ювелирных украшений из золота и драгоценных камней. Как и многие другие племена, миштеки и их богатая культура почти полностью исчезли через 30−40 лет после завоевания Мексики испанцами.

Хронисты того времен упоминают в своих записях эпидемию загадочной болезни, которую местные жители называли «коклицтли».
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Так как это слово переводится с языка науатль как «мор», никто не знает, что она представляла собой на самом деле. Ученые уже десятилетия спорят о том, что именно погубило большую часть миштеков и прочих племен бывшей ацтекской империи. На ее роль выдвигались самые разные болезни, начиная с ветрянки и заканчивая брюшным тифом, а также различные вирусные болезни.

Изучая останки жертв этой болезни, Краузе и его коллеги натолкнулись на ответ на эту историческую загадку — обрывки ДНК бактерий, содержавшиеся в большом количестве в костях и зубах погибших миштеков. Собрав их воедино, ученые сравнили данную «ископаемую» ДНК с геномами нескольких патогенных бактерий, и обнаружили, что виновником эпидемии была обычная европейская сальмонелла Salmonella enterica.

Тот штамм сальмонелл, который погубил индейцев — Paratyphi C, существует на Земле и сегодня, и он в основном поражает жителей бедных азиатских и африканских стран.
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Он появился в Норвегии примерно в 12 веке, задолго до путешествия Колумба в «Индии» и похода Кортеса на Теночтитлан. В целом, данная инфекция не является сильно летальной — при отсутствии лечения умирает около 10−15% заразившихся людей.

Индейцы, по всей видимости, не были знакомы с этой болезнью, из-за чего их иммунная система крайне плохо справлялась с проникновением сальмонеллы в кишечник и развитием желудочной лихорадки. По этой причине летальность инфекции заметно превышала показатели, которые достигали в Европе более опасные микробы, такие как брюшной тиф или даже чума. Схожим образом, учитывая повсеместные упоминания «коклицтли» в хрониках других регионов Мексики, могли исчезнуть и прочие племена ацтекской империи, заключают ученые.

Комментарии
5
вася полянский
да чё гадать? сказать надо прямо и честно мол так и так сифон болезнь западного моряка педика!
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Михаил
Где масовые захоронения костей, либо гигантские кладбища? А как гипотеза может и логично.
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дядя Коля
Во как !.....А нам внушали , что с них скальпы поснимали , завоеватели.
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