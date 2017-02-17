Из Омской области стали больше уезжать

Основные причины — это работа, зарплата, климат и экологическая обстановка. Большинство тех, кто покинул Омск — люди с высшим образованием.



Вот так аккуратно — из сушильного шкафа — извлекают сульфат меди. Сегодня — это предмет изучения студентов омского промышленно-экономического колледжа. Будущие лаборанты химического анализа после завершения учебы смогут работать, например, в области фармацевтики, или устроиться на любое предприятие, где есть химическая лаборатория.



Правда, в последнее время, согласно данным, устроиться на работу сложно, даже имея высшее образование. Екатерина Ищенко в прошлом году окончила Омский государственный университет с красным дипломом. Теперь она — руководитель студии кино, фото-видеотворчества. Руководитель, который спустя полгода поисков работы — пока — нигде не пригодился.



В промышленность и инженерию действительно попасть проще. 70% вакансий во всем банке — это рабочие специальности — говорят в региональной службе занятости. Сложнее приходится гуманитариям, а также тем, кто выбрал для себя популярные профессии — такие как маркетолог, юрист или менеджер.



Впервые за 6 лет в Омской области зафиксирован небывалый отток населения. Эту информацию нам озвучили в федеральной службе статистики.



Работа, зарплата, климат и экологическая обстановка. Это основные причины того, что Омский регион покидают его жители. Большинство — это люди с высшим образованием, а то и сразу с двумя. Хотя до 2016 года — процент тех же трудоустроившихся выпускников в Омске — достигал 90%. Многие в Прииртышье недовольны качеством жизни. По данным исследования департамента социологии Финансового университета при российском правительстве, проведенном в прошлом году — Омск занял предпоследнюю строчку по качеству жизни. Дороги, неубранный снег, неухоженные дворы, свалки, уголовные дела на чиновников. Привлекательность и статус нашего региона — требует серьезного повышения.