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16:37 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Синоптики: В выходные на Дону потеплеет

В выходные в Ростовской области потеплеет. По данным синоптиков, солнце и осадки принесет атмосферный фронт с Запада.

В субботу днем температура воздуха составит плюс 3 градуса на юге региона и минус 2 градуса на севере.

В воскресенье столбик термометра покажет от 0 до 5 градусов тепла. Возможны туман и осадки в виде дождя и мокрого снега.

Следующая неделя, по данным Гидрометцентра, также будет относительно теплой и дождливой.

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