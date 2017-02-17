Синоптики: В выходные на Дону потеплеет
В выходные в Ростовской области потеплеет. По данным синоптиков, солнце и осадки принесет атмосферный фронт с Запада.
В выходные в Ростовской области потеплеет. По данным синоптиков, солнце и осадки принесет атмосферный фронт с Запада.
В субботу днем температура воздуха составит плюс 3 градуса на юге региона и минус 2 градуса на севере.
В воскресенье столбик термометра покажет от 0 до 5 градусов тепла. Возможны туман и осадки в виде дождя и мокрого снега.
Следующая неделя, по данным Гидрометцентра, также будет относительно теплой и дождливой.