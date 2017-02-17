Мэрия Воронежа опубликовала программу Масленицы-2017

Главный общегородской праздник «Русская Масленица» состоится на Советской площади в субботу, 25 февраля. В 12:00 состоится театрализованное представление, в 13:00 — фольклорный фестиваль. Мужчины проверят ловкость на традиционном масленичном столбе и заработают призы с 14:00. Воронежцев ожидают торговые ряды с блинами, конкурсы и викторины.

В Центральном районе развернется Масленичная ярмарка в 10:30 воскресенья, 19 февраля (улица Карла Маркса, 116). В парке ТРК «Арена» пройдет масленичный шоу-чемпионат «Битва городов» — бои на русский народный лад на специальной арене, вокруг которой развернутся зрительские трибуны. «Битва» начнется в 11:00 26 февраля. В тот же день пройдут масленичные гуляния в торговом дворе «Соборный». Концерт, конкурсы и угощение блинами начнутся в 12:00.

Праздник Советского района «Сударыня Масленица» с народными гуляниями, блинами и конкурсами начнется в парке «Танаис» в 13:00 25 февраля.

Жителей Ленинского района ожидает праздник «Русская масленица». Чаепитие с блинами, игровые и спортивные конкурсы пройдут в парке имени Дурова в 12:00 25 февраля. Днем позже воронежцы посетят «Широкую Масленицу» — тематический праздник проводов зимы на площадке перед «Центром галереи Чижова», который начнется в 13:00.

В Левобережном районе Масленицу отпразднуют на территории Воронежского зоопарка в 12:00 25 февраля.

Жители Железнодорожного района проводят зиму на районном празднике «Широкая Масленица». Концерт, спортивные состязания и конкурсы пройдут в сквере «У озера» (Ленинский проспект, 123д) в 12:00 24 февраля.