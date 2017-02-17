Второй кластер нейтринного детектора на Байкале запустят в апреле
В ближайшие дни начнутся работы по установке подводной аппаратуры.
В ближайшие дни начнутся работы по установке подводной аппаратуры.
В текущем году в акватории озера Байкал будет установлен второй кластер глубоководного нейтринного телескопа
По его словам, над созданием уникального экспериментального комплекса работает команда специалистов из разных научных организаций, при этом в ее ядро входят ученые московского Института ядерных исследований РАН и международного Объединенного института ядерных исследований в Дубне.
«Первый кластер под названием “Дубна” уже поставлен. Сегодня это один из трех крупнейших глубоководных и подледных нейтринных телескопов в мире, и уже этот один кластер — серьезная содержательная машина. В этом году будет поставлен еще один — второй, идет подготовка к ледовой экспедиции на Байкал», — сообщил Рыбаков ТАСС.
Как пояснил директор
«Если первый строился в течение 5 лет, то второй мы планируем построить в этом году, а в следующем — еще два», — отметил он.
По словам Буднева, в ближайшие дни начнутся работы по установке подводной аппаратуры, для этого специальная техника выйдет на лед озера. Этот этап продлится до конца апреля, пока лед будет сохранять достаточную прочность.
Глубоководный нейтринный телескоп кубокилометрового масштаба