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16:20 (мск), источник: ИА REGNUM

Второй кластер нейтринного детектора на Байкале запустят в апреле

В ближайшие дни начнутся работы по установке подводной аппаратуры.

В текущем году в акватории озера Байкал будет установлен второй кластер глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD. Об этом сообщил профессор, академик и главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Валерий Рубаков.

По его словам, над созданием уникального экспериментального комплекса работает команда специалистов из разных научных организаций, при этом в ее ядро входят ученые московского Института ядерных исследований РАН и международного Объединенного института ядерных исследований в Дубне.

«Первый кластер под названием “Дубна” уже поставлен. Сегодня это один из трех крупнейших глубоководных и подледных нейтринных телескопов в мире, и уже этот один кластер — серьезная содержательная машина. В этом году будет поставлен еще один — второй, идет подготовка к ледовой экспедиции на Байкал», — сообщил Рыбаков ТАСС.

Как пояснил директор научно-исследовательского института прикладной физики Иркутского госуниверситета (ИГУ) Николай Буднев, второй кластер должен быть запущен в работу до конце апреля 2017 года. Полный проект будет состоять из 12 кластеров, при этом строительство первого («Дубна») заняло 5 лет.

«Если первый строился в течение 5 лет, то второй мы планируем построить в этом году, а в следующем — еще два», — отметил он.

По словам Буднева, в ближайшие дни начнутся работы по установке подводной аппаратуры, для этого специальная техника выйдет на лед озера. Этот этап продлится до конца апреля, пока лед будет сохранять достаточную прочность.

Глубоководный нейтринный телескоп кубокилометрового масштаба Baikal-GVD сопоставим по мощности с детектором IceCube, построенным в Антарктике. В 2013 году IceCube впервые зарегистрировал частицы нейтрино, попавшие на Землю из-за пространства за Солнечной системой. Ежегодные затраты на строительство Baikal-GVD составляют $6 млн, строительство детектора должно завершиться к 2020 году. Проект является международным.

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