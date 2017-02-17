Второй кластер нейтринного детектора на Байкале запустят в апреле

В текущем году в акватории озера Байкал будет установлен второй кластер глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD. Об этом сообщил профессор, академик и главный научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Валерий Рубаков.

По его словам, над созданием уникального экспериментального комплекса работает команда специалистов из разных научных организаций, при этом в ее ядро входят ученые московского Института ядерных исследований РАН и международного Объединенного института ядерных исследований в Дубне.

«Первый кластер под названием “Дубна” уже поставлен. Сегодня это один из трех крупнейших глубоководных и подледных нейтринных телескопов в мире, и уже этот один кластер — серьезная содержательная машина. В этом году будет поставлен еще один — второй, идет подготовка к ледовой экспедиции на Байкал», — сообщил Рыбаков ТАСС.

Как пояснил директор научно-исследовательского института прикладной физики Иркутского госуниверситета (ИГУ) Николай Буднев, второй кластер должен быть запущен в работу до конце апреля 2017 года. Полный проект будет состоять из 12 кластеров, при этом строительство первого («Дубна») заняло 5 лет.

«Если первый строился в течение 5 лет, то второй мы планируем построить в этом году, а в следующем — еще два», — отметил он.

По словам Буднева, в ближайшие дни начнутся работы по установке подводной аппаратуры, для этого специальная техника выйдет на лед озера. Этот этап продлится до конца апреля, пока лед будет сохранять достаточную прочность.