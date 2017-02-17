Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Туристов из РФ дважды закидали камнями в дружественной стране
Песков ответил на заявление о несогласии Суркова вернуть Крым
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Чем занять пустую стену? Идеи пора освежить
«Жесткое разочарование»: боец ВСУ о настроениях украинцев
СМИ: корабль РФ с ракетами подошел к берегам США
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
"Очень неприятно": Газманов о ситуации с концертом в Твери
Экс-невестка Васильевой обвиняет звёздную свекровь
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
8Бабочки из шрамов
14В США прошла самая престижная выставка собак
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
17:31 (мск), источник: ИА Татар-информ

Министр экологии РТ проверил качество и экобезопасность школьного питания

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ»). Министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев лично оценил качество и экологическую безопасность питания в школах и детских садах Елабуги. Об этом сообщается на сайте Минэкологии РТ.

«Здоровье каждого человека во многом зависит от качества тех продуктов питания, которые он потребляет. Поэтому привычка здорового питания должна формироваться в семье с малых лет. В рацион школьника должны включаться только экологически чистые продукты», — заявил Фарид Абдулганиев.

В ходе визита в Елабугу глава Минэкологии пообедал вместе со школьниками средней общеобразовательной школы № 1. В меню была гречневая каша с сосиской, компот и яблоко. Учащиеся рассказали министру, что школьным обедом довольны, но пожаловались на нехватку выпечки.

Далее рейд по проверке качества питания продолжился в детском саду № 26 Елабуги.

«Мы осмотрели складские помещения и линии раздачи. Организация школьного и дошкольного питания хорошо налажена», — отметил министр экологии РТ.

Во всех образовательных учреждениях дети питаются по разным схемам: по буфетной системе, в доготовочных и столовых полного цикла. Это зависит от материальных возможностей школы и доступных площадей.

«Нужно сделать так, чтобы во всех школах и детсадах города детей кормили одинаково качественно, вкусно и разнообразно», — приводит слова Фарида Абдулганиева пресс-служба министерства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
АО «Татспиртпром» отсудил 1 млн рублей у производителей контрафакта
Тиллерсон назвал условие военного сотрудничества с РФ в Сирии
Шувалов предрек массовое снижение ставок по ипотеке
СК РФ возбудил новое дело по факту обстрелов Донецкой области
СМИ: Замена пяти губернаторов готовилась с начала января
Семеро военных погибли под лавиной в Казахстане
Мария Захарова раскритиковала журналистов BuzzFeed
Раскрыт секрет исчезновения ацтекской цивилизации
Спорт
«Бомба» Бердыева, строительство Шалимова, провал Луческу Подводим итоги первых матчей российских клубов в еврокубковой весне
Авто
Новая Lada 4x4 будет «брутальным авто для настоящих мужчин» Президент АВТОВАЗа Николя Мор ответил на вопросы журналистов по поводу следующего поколения легендарного внедрожника
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом Известный актер сделал откровенное признание.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь