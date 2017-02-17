Министр экологии РТ проверил качество и экобезопасность школьного питания

«Здоровье каждого человека во многом зависит от качества тех продуктов питания, которые он потребляет. Поэтому привычка здорового питания должна формироваться в семье с малых лет. В рацион школьника должны включаться только экологически чистые продукты», — заявил Фарид Абдулганиев.

В ходе визита в Елабугу глава Минэкологии пообедал вместе со школьниками средней общеобразовательной школы № 1. В меню была гречневая каша с сосиской, компот и яблоко. Учащиеся рассказали министру, что школьным обедом довольны, но пожаловались на нехватку выпечки.

Далее рейд по проверке качества питания продолжился в детском саду № 26 Елабуги.

«Мы осмотрели складские помещения и линии раздачи. Организация школьного и дошкольного питания хорошо налажена», — отметил министр экологии РТ.

Во всех образовательных учреждениях дети питаются по разным схемам: по буфетной системе, в доготовочных и столовых полного цикла. Это зависит от материальных возможностей школы и доступных площадей.