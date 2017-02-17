В марте в Воронеже снесут еще 68 ларьков

Мэрия Воронежа опубликовала список НТО, предназначенных под снос в грядущем марте. По утверждению администрации, все эти ларьки и павильоны работают без разрешительной документации.

Список, как никогда, обширен — в нем 68 нестационарных торговых объектов. В подавляющем большинстве случаев администрации владельцев этих киосков установить не удалось.

Но есть среди них и представители доблестной сети «Робин Сдобин», есть ларек «Роспечати-Воронеж», расположенный на улице Кольцовской, 82, есть павильон вторсырья на Набережной авиастроителей, куда местные жители охотно несли стеклобой и макулатуру.