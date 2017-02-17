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16:37 (мск), источник: Время Воронежа

В марте в Воронеже снесут еще 68 ларьков

Администрация города интенсифицировала борьбу с нестационарными торговыми объектами.

Мэрия Воронежа опубликовала список НТО, предназначенных под снос в грядущем марте. По утверждению администрации, все эти ларьки и павильоны работают без разрешительной документации.

Список, как никогда, обширен — в нем 68 нестационарных торговых объектов. В подавляющем большинстве случаев администрации владельцев этих киосков установить не удалось.

Но есть среди них и представители доблестной сети «Робин Сдобин», есть ларек «Роспечати-Воронеж», расположенный на улице Кольцовской, 82, есть павильон вторсырья на Набережной авиастроителей, куда местные жители охотно несли стеклобой и макулатуру.

А наибольший удар будет нанесен по 35 объектам в Северном микрорайоне на улице Владимира Невского, 13 — 15. Это ликвидируется очередной мини-рынок, не вписавшийся в новые реалии. Характерно, что у всех 35 павильонов владельцев установить так и не удалось. То есть очевидно, что людям проще бросить такой бизнес под машину принудительного демонтажа, чем попытаться хоть как-то легализовать его.

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