В Башкирии пара подростков сбежала, чтобы «почувствовать себя взрослыми»
В Башкирии разыскивают 13-летнюю Диану Аюпову и 14-летнего Евгения Фазылова, ушедших из дома в Благовещенске, чтобы «почувствовать себя взрослыми».
В Башкирии разыскивают 13-летнюю Диану Аюпову и 14-летнего Евгения Фазылова, ушедших из дома в Благовещенске, чтобы «почувствовать себя взрослыми».
Сейчас их ищут едва ли не по всей Башкирии.
По словам мамы мальчика, он ушел 15 февраля: «Вместе со своей подругой они отправились гулять и не вернулись. Женя выходил на связь вчера вечером, мы смогли дозвонится до него, но он сказал только, что у него все в порядке. Диана вчера была онлайн в “Друг вокруг”. Они могут быть в Уфе или Изяке — там у них друзья».
По словам волонтера, который помогает разыскивать подростков, они могут быть в Уфе: «Говорят их видели в 290 маршрутке, на проспекте Октября. По моему, ребята ушли чтобы почувствовать себя взрослыми».
Приводятся приметы пропавших: Евгений одет в
Всех, кто владеет информацией, которая могла бы помочь поискам, просят сообщить по телефонам: 8−937−48−313−87, 8−927−234−22−14, 8−917−354−42−45.