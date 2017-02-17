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16:13 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии пара подростков сбежала, чтобы «почувствовать себя взрослыми»

В Башкирии разыскивают 13-летнюю Диану Аюпову и 14-летнего Евгения Фазылова, ушедших из дома в Благовещенске, чтобы «почувствовать себя взрослыми».

Источник: Proufu.ru

Сейчас их ищут едва ли не по всей Башкирии.

По словам мамы мальчика, он ушел 15 февраля: «Вместе со своей подругой они отправились гулять и не вернулись. Женя выходил на связь вчера вечером, мы смогли дозвонится до него, но он сказал только, что у него все в порядке. Диана вчера была онлайн в “Друг вокруг”. Они могут быть в Уфе или Изяке — там у них друзья».

По словам волонтера, который помогает разыскивать подростков, они могут быть в Уфе: «Говорят их видели в 290 маршрутке, на проспекте Октября. По моему, ребята ушли чтобы почувствовать себя взрослыми».

Приводятся приметы пропавших: Евгений одет в темно-синюю куртку, с коричневыми вставками по бокам, черную вязаную шапку с помпоном, синие джинсы и синие кроссовки. Диана одета в ярко-синюю куртку, черную шапку, синие джинсы, имела при себе рюкзак.

Всех, кто владеет информацией, которая могла бы помочь поискам, просят сообщить по телефонам: 8−937−48−313−87, 8−927−234−22−14, 8−917−354−42−45.

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