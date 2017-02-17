Количество маршрутных такси в Новороссийске сократится
В Новороссийске проводится активная работа по оптимизации маршрутных сетей городского общественного транспорта.
В Новороссийске проводится активная работа по оптимизации маршрутных сетей городского общественного транспорта.
Она включает в семя отмену шести маршрутов частных маршрутных такси, дублирующих работу муниципального транспорта. Будут открыты два новых маршрута, осуществляющих перевозку из сел Мысхако и Борисовка.
По результатам проводимого в 2017 году конкурса, планируется сократить количество транспортных единиц общественного транспорта с 661 до 464. Приоритет отдадут транспорту большей вместимости. Средний интервал по маршрутам будет составлять около 10 минут.
Все цифры выведены по итогам анализа пассажироподсчета в декабре минувшего года, сообщили ГТРК «Кубань» в