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17:28 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Количество маршрутных такси в Новороссийске сократится

В Новороссийске проводится активная работа по оптимизации маршрутных сетей городского общественного транспорта.

Источник: ГТРК «Кубань»

Она включает в семя отмену шести маршрутов частных маршрутных такси, дублирующих работу муниципального транспорта. Будут открыты два новых маршрута, осуществляющих перевозку из сел Мысхако и Борисовка.

По результатам проводимого в 2017 году конкурса, планируется сократить количество транспортных единиц общественного транспорта с 661 до 464. Приоритет отдадут транспорту большей вместимости. Средний интервал по маршрутам будет составлять около 10 минут.

Все цифры выведены по итогам анализа пассажироподсчета в декабре минувшего года, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Новороссийска.

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