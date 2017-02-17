В Волгоградской области родители проверили ЕГЭ на себе
В регионе провели акцию «День сдачи ЕГЭ родителями».
В регионе провели акцию «День сдачи ЕГЭ родителями».
17 февраля в Волгоградской области провели ЕГЭ по русскому языку. Испытания проходили не дети — школьные годы вспоминали взрослые: родители выпускников, представители профильных комитетов региона и муниципалитетов и журналисты. Участниками эксперимента, проводимого по всей стране по инициативе Рособрнадзора, стали порядка 200 жителей Волгоградской области. Планируется, что родительский ЕГЭ сдадут порядка 700 тысяч человек в 85 субъектах Российской Федерации.
Цель экзамена для взрослых — повысить информированность общественности об особенностях проведения процедуры государственной итоговой аттестации.
— В этом году ЕГЭ будет проводиться в 16 раз. Это уже серьезный срок. Но в обществе всё равно ещё обсуждается вопрос: надо или не надо проводить ЕГЭ, оправданы или не оправданны те волнения, которые дети испытывают, результатами. Цель акций, которые проходят в течение феврале во всех 85 субъектах, начиная с 7 февраля, не положительный образ ЕГЭ, а возможность для родителей как для наших помощников в деле подготовки к государственной аттестации изнутри увидеть, как всё это проходит, вспомнить себя. Ведь и нам приходилось нервничать, когда мы сдавали экзамены в школе, а затем и при поступлении в вуз. Когда они напишут Единый государственный экзамен, смогут пройти все стадии и сформировать свое мнение о том, что
Принять участие в акции пригласили родителей выпускников, руководителей общеобразовательных организаций, представителей исполнительных комитетов и журналистов. На 115 пункте приема экзаменов, в Волгоградском педагогическом лицее им. Ф. Ф. Слипченко, ЕГЭ вместе с папами и мамами одиннадцатиклассников сдавали руководитель департамента по образованию города Волгограда Ирина Радченко, председатель областной организации профсоюза работников образования и науки РФ Галина Скоморохова, директор лицея № 5 имени Ю. А. Гагарина Лариса Тропкина, первый заместитель председателя регионального комитета образования и науки Лариса Кочергина.
— Как любой нормальный человек, я, конечно, волнуюсь, несмотря на то, что достаточно неплохо знаю русский язык. Я думаю, что сегодня родители почувствуют то, что ощущает выпускник, посмотрят сложность или, наоборот, легкость вопросов, которые получат, — поделилась впечатлениями Ирина Радченко.
Родители, которые откровенно признались, что к экзамену не готовились, потому как за годы своей «взрослой» жизни не раз проходили похожие испытания, перед процедурой ЕГЭ все же волновались.
— У меня две дочери, двойняшки, в этом году они выпускаются. Мне интересно, как проходит ЕГЭ. Мы не готовились — пришли со своими знаниями, которые получили в 90-е годы, хотя дочки и пытались рассказать секреты, например, о паронимах. Я сейчас волнуюсь больше, чем наши дети, которые занимаются 11 лет, и ходят к репетиторам, — рассказала мать двух учениц 11 класса гимназии № 14 Юлия Орлова.
— Мой сын Алексей учится в 11 классе 96-й школы Дзержинского района. Сегодня пришел ощутить на себе, как будет сдаваться ЕГЭ. Вчера пытался спросить у сына
Экзамен для взрослых был «настоящим»: с видеонаблюдением, металлоискателями, распечаткой бланков и заданий перед испытуемыми, запретом на использование любых средств связи и переговоров между собой. За одним исключением — на выполнение 15 заданий, которые включают и написание сочинения, отвели всего час. За это время, а реальный экзамен по русскому языку длится три с половиной часа, родители, которые были не знакомы ни с процедурой проведения ЕГЭ, ни со спецификой
— Сложным стало задание, в котором после рассказа надо А, Б, В, Г выбрать, а времени уже не было. В сочинении успел написать 4 предложения. Рассказ большой, а приходится снова возвращаться к нему. Тяжело было выбрать из научного текста. Но сыну будет легче, — поделился впечатлением после экзамена Василий Джевело.
Волгоградские родители условный экзамен сдали. Теперь, как говорят участники эксперимента, им не страшно: дети (ЕГЭ-2017 предстоит 11388 выпускникам школ Волгоградской области) справятся и с волнением, и с государственной аттестацией — все это на себе опробовали взрослые.