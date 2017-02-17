В Волгоградской области родители проверили ЕГЭ на себе

17 февраля в Волгоградской области провели ЕГЭ по русскому языку. Испытания проходили не дети — школьные годы вспоминали взрослые: родители выпускников, представители профильных комитетов региона и муниципалитетов и журналисты. Участниками эксперимента, проводимого по всей стране по инициативе Рособрнадзора, стали порядка 200 жителей Волгоградской области. Планируется, что родительский ЕГЭ сдадут порядка 700 тысяч человек в 85 субъектах Российской Федерации.

Цель экзамена для взрослых — повысить информированность общественности об особенностях проведения процедуры государственной итоговой аттестации.

— В этом году ЕГЭ будет проводиться в 16 раз. Это уже серьезный срок. Но в обществе всё равно ещё обсуждается вопрос: надо или не надо проводить ЕГЭ, оправданы или не оправданны те волнения, которые дети испытывают, результатами. Цель акций, которые проходят в течение феврале во всех 85 субъектах, начиная с 7 февраля, не положительный образ ЕГЭ, а возможность для родителей как для наших помощников в деле подготовки к государственной аттестации изнутри увидеть, как всё это проходит, вспомнить себя. Ведь и нам приходилось нервничать, когда мы сдавали экзамены в школе, а затем и при поступлении в вуз. Когда они напишут Единый государственный экзамен, смогут пройти все стадии и сформировать свое мнение о том, что всё-таки это форма оценки деятельности наших обучающихся, — пояснила первый заместитель председателя комитета образования и науки Волгоградской области Лариса Кочергина.

Принять участие в акции пригласили родителей выпускников, руководителей общеобразовательных организаций, представителей исполнительных комитетов и журналистов. На 115 пункте приема экзаменов, в Волгоградском педагогическом лицее им. Ф. Ф. Слипченко, ЕГЭ вместе с папами и мамами одиннадцатиклассников сдавали руководитель департамента по образованию города Волгограда Ирина Радченко, председатель областной организации профсоюза работников образования и науки РФ Галина Скоморохова, директор лицея № 5 имени Ю. А. Гагарина Лариса Тропкина, первый заместитель председателя регионального комитета образования и науки Лариса Кочергина.

— Как любой нормальный человек, я, конечно, волнуюсь, несмотря на то, что достаточно неплохо знаю русский язык. Я думаю, что сегодня родители почувствуют то, что ощущает выпускник, посмотрят сложность или, наоборот, легкость вопросов, которые получат, — поделилась впечатлениями Ирина Радченко.