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17:38 (мск), источник: РИАЦ

Депутаты проверили работу транспортной схемы Волгограда

17 февраля группа депутатов Волгоградской городской думы на себе проверила работоспособность новой комплексной транспортной схемы, которая планомерно внедряется в столице региона.

Источник: РИАЦ

В состав группы вошли заместитель главы Волгограда Алексей Волоцков, председатель комитета по дорожному хозяйству, транспорту и промышленности городской думы Дмитрий Дильман, депутат гордумы Андрей Гимбатов и председатель комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда Виталий Земцов.

Началась проверка с посещения сервисного центра «Транспортная карта “Волна”», расположенного по адресу: ул. Советская, 7. Здесь депутаты приобрели такие карты и заодно узнали на какой стадии развития находится это начинание и что его ждет впереди.

Транспортная карта «Волна» принимается к оплате на всех муниципальных маршрутах опорной сети (автобусные, трамвайные и троллейбусные). Стоимость электронной пластиковой карты 100 рублей. Но при этом она предоставляет десятипроцентную скидку на проезд на автобусах, трамваях, троллейбусах и восьмипроцентную на скоростном трамвае. Таким образом, карта полностью окупается через 50 поездок, после чего начинает экономить семейный бюджет.

Кроме того, с 1 марта начинает действовать карта для льготников и предоставляется возможность оформить карту «Волна» в качестве общегражданского проездного билета на любой вид муниципального транспорта на месяц, что делает проезд еще более выгодным для пассажиров.

Сеть пунктов приобретения и пополнения транспортной карты продолжает расширяться. Сейчас в областной столице действуют 87 точек, где можно приобрести и положить деньги на электронный кошелек. Это 42 отделения Почты России, 20 киосков «Союзпечать», 10 пунктов МУП «Метроэлектротранс», 15 устройств самообслуживания Сбербанка. К концу февраля к системе планируется подключить еще 45 отделений банка. Кроме того, приобрести карту можно в автобусах муниципальных маршрутов у кондукторов.

Отвечая на вопрос замглавы Волгограда Алексея Волоцкова, директор сервисного центра Анна Костенкова сообщила, что в настоящее время прорабатывается вопрос, чтобы у пользователей карт появилась возможность пополнять её баланс через онлайн-сервисы сети Интернет.

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Отметим, что традиционные проездные билеты по-прежнему остаются в ходу. Кондукторы, как члены рабочей группы убедились чуть позже, принимают плату и наличными, и электронной картой — транспортные предприятия полностью обеспечены валидаторами — ручными устройствами для списания средств с пластиковой карты.

Добавим, начиная с апреля картой «Волна» волгоградцы смогут расплачиваться еще на 10 вспомогательных маршрутах — замена микроавтобусов комфортным и безопасным транспортом средней вместимости повысит качество услуг и также позволит горожанам экономить.

«Вооружившись» картами, депутаты проехали по трем новым автобусным маршрутам, стартовав от остановки «Современник» на автобусе № 95 в сторону Краснооктябрьского района Волгограда. Доехав до остановки «7-я Гвардейская», группа пересела на маршрут № 20. Еще одну пересадку, уже в обратном направлении, группа сделала на остановке «Газовая», после чего по маршруту № 21 благополучно вернулась в центр города.

По пути депутаты и представители администрации города убедились в высоком комфорте работающих на маршрутах низкопольных автобусов большой вместимости, оценили умение кондукторов и водителей пользоваться новой техникой, а также оценили качество очистки дорог и тротуаров от снега и наледи. К последнему, кстати, у них возникли определенные вопросы. Кроме того, они пообщались с пассажирами автобусов, напрямую узнав у людей, нравится ли им новая транспортная схема.

Оказалось, что ездить в просторных и светлых автобусах им нравится больше, чем в маленьких и грязных маршрутках. Эта разница станет еще заметней летом благодаря современной системе кондиционирования воздуха, которой оснащены новые автобусы. Кроме того, как это не удивительно, автобусами получается быстрее добраться до точки назначения, поскольку они делают меньше остановок, чем маршрутки и соблюдают установленный интервал движения.

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Как отметил председатель профильного комитета городской думы Дмитрий Дильман, первые шаги по внедрению новой транспортной схемы в Волгограде оцениваются положительно и контролирующими ведомствами, и, что более важно, — населением.

— Мы идем в правильном направлении. Передвигаться в общественном транспорте стало удобнее, комфортнее и быстрее, — подчеркнул он.

По словам председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда Виталия Земцова, комплексная транспортная система города построена на запросах пассажиров. В рамках наведения порядка в работе общественного транспорта, впервые создается живой, отрытый документ, учитывающий не только интересы горожан, но и перспективы развития города и региона, задачи по разгрузке дорожного движения, повышению безопасности. КТС не только упорядочит транспортные потоки, обеспечит прозрачное обоснование количеству маршрутов и тарификации, но и позволит системе оказания транспортных услуг соответствовать стандартам качества, которого достойны жители. Концепция развития общественного транспорта также включает в себя и создание современных транспортно-пересадочных узлов, экономящих пассажирам время и силы.

В результате внедрения КТС основу маршрутной сети города составят опорные маршруты: трамвайные, троллейбусные и 15 автобусных, на которых работают современные низкопольныетранспортные средства. Задача вспомогательных линий — обеспечить транспортную доступность удаленных городских территорий, связать их с опорной маршрутной сетью. На вспомогательных маршрутах продолжат работу автобусы малой и средней вместимости. Сокращение длины маршрутов микроавтобусов уменьшит интервалы в часы-пик.

Вспомогательные линии также обновляются — в апреле 10 существующих вспомогательных маршрутов начнут обслуживать новые автобусы средней вместимости, на которых так же, как и на опорных маршрутах, будет приниматься к оплате единая транспортная карта.

— Комплексная транспортная схема — «живой» и гибкий документ. Её реализация предусматривает внесение оперативных дополнений, исходя из анализа пассажиропотока и предложений жителей. Для этого в администрации города работает «горячая линия» 23−31−60. Все обращения рассматриваются в городском комитете транспорта. Дополнения в КТС могут представлять собой как изменение имеющихся маршрутов движения, так и введение новых, а также замену одного вида транспорта другим, — отметил Виталий Земцов.

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