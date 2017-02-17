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17:00 (мск), источник: Газета.Ру

Ошибочно получившее звезду «Мишлен» бистро стало хитом

Бистро Bouche à Oreille в департаменте Шер во Франции стало хитом после того, как ошибочно получило звезду ресторанного рейтинга «Мишлен», и не справляется с потоком клиентов. Об этом сообщает RT со ссылкой на местные СМИ.

Источник: Reuters

Составители списка на 2017 год перепутали бистро с одноименным рестораном в департаменте Эсон, где цены существенно выше.

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Из-за технической ошибки на сайте рейтинга был неверно указан адрес, и в Bouche à Oreille бросились гурманы.

По словам хозяйки бистро, она начинает «тонуть». «Новые клиенты хотят столики на троих, на четверых, но у нас небольшая площадь и только четыре руки», — отметила она.

Как подчеркнула владелица бистро, у них нет изысканных блюд и звезда «Мишлен» была присуждена им по ошибке, зато в кафе все готовят с душой.

Ранее сообщалось, что количество ресторанов с тремя звездами «Мишлен» во Франции достигло 27.

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