Ошибочно получившее звезду «Мишлен» бистро стало хитом

Составители списка на 2017 год перепутали бистро с одноименным рестораном в департаменте Эсон, где цены существенно выше.

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Из-за технической ошибки на сайте рейтинга был неверно указан адрес, и в Bouche à Oreille бросились гурманы.

По словам хозяйки бистро, она начинает «тонуть». «Новые клиенты хотят столики на троих, на четверых, но у нас небольшая площадь и только четыре руки», — отметила она.

Как подчеркнула владелица бистро, у них нет изысканных блюд и звезда «Мишлен» была присуждена им по ошибке, зато в кафе все готовят с душой.

Ранее сообщалось, что количество ресторанов с тремя звездами «Мишлен» во Франции достигло 27.