В Уфе кататься на пони можно будет по закону

Предложение установить правила катания на лошадях в Уфе внесли сами владельцы вьючных животных. Инициативная группа пришла с соответствующей просьбой на прием, который Валерий Трофимов провел совместно с депутатом Андреем Борисовым. По словам держателей лошадей, они уже неоднократно обращались в разные инстанции, но безрезультатно. Вопрос начал решаться только после встречи с председателем городского Совета.

«Жители города должны иметь прямой доступ и к своим депутатам, и ко мне как председателю городского Совета. Прямое общение, обратная связь очень важны. Нынешний случай с лошадьми — как раз один из таких примеров. Ведь это целая сфера оказания услуг, которая на территории Уфы до сих пор отдельным правовым актом никак не была регламентирована. Мы этот вопрос отработаем», — прокомментировал ситуацию Валерий Трофимов.

Казалось бы, сферу оказания таких услуг регламентирует федеральное законодательство. Однако определение мест для катания, порядок обслуживания территории, где работают лошади — это полномочия муниципалитета. В некоторых российских городах правила оказания услуг по катанию на лошадях приняты. Они существуют, например, во Владимире, Пскове, Иркутске, Симферополе, Калуге.

Валерий Трофимов считает, что в Уфе эта тема актуальна, потому что здесь к лошади издревле было особое отношение. Бережное отношение к этому животному в башкирском эпосе выросло в культовое почитание. И сегодня большинство жителей нашего города, и тем более дети, по-доброму относятся к этим животным. «Конечно же, тем, кто оказывает такие услуги, надо дать возможность работы, а для тех, кто катается на лошадях, сделать эту услугу качественной и доступной», — считает Валерий Трофимов.

При разработке правил катания на лошадях депутатский корпус Уфы планирует опираться на опыт своих коллег из других муниципалитетов, где такие документы уже приняты. Данный документ должен определять специальные места для катания на лошадях, порядок оказания услуг, права и обязанности лиц, их оказывающих. Уфимские владельцы лошадей и пони рассчитывают на поддержку депутатов городского Совета. Их цель — чтобы в катание на лошадях в Уфе была внесена ясность.