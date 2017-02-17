В Ростовской области мошенники берут с граждан деньги за установку сигнализаций на утечку газа

«Представляясь работниками газовой службы, мошенники вводят в заблуждение потребителей газа информируя их о том, что с 2017 года введен штраф для тех, кто не установил сигнализацию на утечку газа, и предлагают установить такое оборудование за дополнительную плату», — говорится в сообщении.

Компания «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» поясняет, что оснащение газифицированных квартир и домов системами контроля загазованности не является обязательным и осуществляется только по требованию абонента. Штрафы за отсутствие данной сигнализации законодательством не предусмотрены.

Специалисты «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» призывают жителей Донского края быть внимательными: перед тем как пустить газовика в квартиру или домовладение необходимо убедиться, что перед вами действительно представители газораспределительной организации. Все слесари по ремонту и обслуживанию внутридомового газового оборудования компании имеют при себе служебное удостоверение и одеты в спецодежду с логотипом компании.

«Если к вам приходят подозрительные люди, которые представляются газовиками, обязательно потребуйте у них служебный документ, удостоверяющий личность. Проверить, действительно ли он является сотрудником газораспределительной организации, можно, позвонив по телефонам, указанным в договоре на техническое обслуживание», — предупреждает компания.

ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» входит в группу «Газпром межрегионгаз».

Компания осуществляет транспортировку природного газа, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживанию газопроводов в Ростовской области и Калмыкии.