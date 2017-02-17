Центр Киева перекроют на пять дней

Об этом говорится в сообщении ведомства, передают Українські Новини.

«Движение транспортных средств в центральной части Киева будет временно запрещено 18—22 февраля с 07:00 и до окончания мероприятий, посвященных третьей годовщине Революции Достоинства и памяти погибших Героев Небесной Сотни», — сказано в нем.

Так, перекрывать движение транспорта на ул. Крещатик (на отрезке от ул. Богдана Хмельницкого до дома № 3 на ул. Крещатик), ул. Михайловской (на участке от ул. Крещатик до пересечения с ул. Костельной), ул. Архитектора Городецкого, ул. Ольгинской и ул. Институтской (на отрезке от аллеи Героев Небесной сотни до перекрестка ул. Институтской и Шелковичной).

Согласно распоряжению КГГА, на время проведения мероприятий будут внесены изменения в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит указанными улицами.