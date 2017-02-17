В Урюпинске построят новый Дворец культуры

Жители столицы российской провинции о таком подарке мечтали давно. Имеющаяся концертная площадка, городской кинотеатр «Мир», вмещает почти в два раза меньше зрителей. Площадь Центра культурного развития составит 8,5 тысяч квадратных метров. Он расположится на месте бывшего военного госпиталя. Новое здание должны сдать в эксплуатацию уже в следующем году.

Евгений Евсеев, начальник отдела архитектуры и градостроительства: «Располагаться он будет фасадом на пересечении улиц Попова и Красноармейской. Таким образом, чтобы фасад смотрел на этот перекресток. Стоянки будут предусмотрены на территории, где сейчас располагаются торговые места муниципального рынка. Это напротив через улицу Попова. Там будет осуществляться благоустройство и парковочные места».