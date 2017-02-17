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19:18 (мск), источник: ТАСС

Блинчики для первых лиц: кремлевские рецепты к Масленице

Повара комбината питания «Кремлевский» и подразделения Федеральной службы охраны под названием «Особая кухня» раскрыли ТАСС свои секреты.

Источник: РИА "Новости"

К Масленице повара комбината питания «Кремлевский», обслуживающего столовые и кафе в зданиях администрации президента РФ, правительства и парламента, традиционно пекут всевозможные блины. Рецептами некоторых блюд они поделились с ТАСС.

Ингредиенты (на 4 порции):

500 мл молока, 3 яйца, 280 грамм муки (1,75 стакана объемом 250 мл), 1−2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка без горки соли (или по вкусу), 3 столовые ложки растительного масла (+ масло для сковороды), сливочное масло для смазывания готовых блинчиков (по вкусу).

Способ приготовления:

В миску разбить яйца, добавить соль и сахар. Перемешать венчиком или вилкой до однородности (взбивать не нужно). Влить к яйцам около 200 мл молока, перемешать. Добавить муку и перемешать до однородности (по консистенции тесто должно быть как густая сметана). Влить оставшееся молоко (около 300 мл), перемешать. Тесто должно получиться жидким и легко льющимся. Влить растительное масло. Тесто перемешать и дать постоять 15−20 минут.

Хорошо разогреть сковороду для блинов (желательно чугунную) и смазать ее тонким слоем растительного масла. В центр сковороды вылить полчерпака или черпак теста (в зависимости от диаметра сковороды) и быстро распределить по всей поверхности тонким слоем, слегка поворачивая сковороду. Когда края теста начнут подсыхать и слегка румяниться, поддеть блинчик тонкой широкой лопаткой и аккуратно перевернуть. Дать блинчику немного подрумяниться с другой стороны. При помощи лопатки снять готовые блинчики со сковороды, переложить на тарелку и обильно смазать растопленным сливочным маслом.

Ингредиенты:

Для теста: 2,5 стакана пшеничной муки, 500 мл воды (кипятка), 500 мл молока, 2 яйца, ½ столовой ложки сахара, щепотка соли, 2/3 чайной ложки разрыхлителя, 2 столовые ложки растительного масла.

Для начинки: 500 грамм телячьего сердца, 1 морковь, 3 лавровых листа, 5 горошин черного перца, 1 стебель сельдерея, половинка репчатого лука, соль по вкусу.

Способ приготовления:

В кастрюлю положить сердце, лук репчатый, морковь, сельдерей, лавровый лист, перец, соль, залить водой, довести до кипения и варить 1,5 часа. Остудить в бульоне. В блендер положить сердце, лук, морковь и измельчить. Если фарш получился сухим, можно разбавить бульоном, в котором варилось сердце.

Для приготовления блинов нужно сразу подготовить продукты по списку. Молоко смешать с кипятком. Добавить яйца, сахар, соль и взбить венчиком. Добавить муку с разрыхлителем и перемешать. Отставить тесто на 15 минут. Влить растительное масло и перемешать.

Разогреть сковороду и испечь блины. На каждый блин нанести начинку и свернуть рулетиком.

Предлагаем вам еще один рецепт блинов от Особой кухни — подразделения Федеральной службы охраны (ФСО), которое отвечает за питание первых лиц государства и их гостей. Традиции Особой кухни восходят к Императорской кухне, обслуживавшей императорскую семью и ее окружение. С тех пор сохранились многие рецепты. Часть из них будет опубликована в книге, посвященной Императорской кухне, которую готовят к выходу историки и специалисты ФСО. Специально к Масленице авторы поделились с ТАСС рецептом скороспелых «Гурьевских» блинов.

Ингредиенты:

800 грамм пшеничной муки, 8 яиц, 200 грамм сливочного или растительного масла, кислое молоко.

Способ приготовления:

Отделить яичные белки от желтков. Муку, масло и желтки положить в кастрюлю и, тщательно размешав веселкой (деревянная лопатка. — Прим. ТАСС), развести кислым молоком до надлежащей пропорции. Отдельно взбить белки, добавить в тесто и, смешав всю массу веселкой, печь блины.

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