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17:55 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани состоится международный фестиваль патриотического кино

(Казань, 17 февраля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Более 300 кинокартин станут участниками IV Международного фестиваля патриотического кино «Защитники Отечества», который пройдет в Казани.

Ожидаются работы из разных регионов России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Болгарии и ряда других стран. Фестиваль будет проходить в Казани два дня — 20 и 21 февраля. Стартует он в актовом зале Академии социального образования, а продолжится 21 февраля в концертном зале «МВД» на Карла Маркса, 26.

В этом году фестиваль посвящен 28-летию вывода советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества. Организаторами выступают благотворительный Фонд ветеранов ВДВ и ВСпН «Добрые сердца», при поддержке Министерства культуры РТ, Министерства образования и науки РТ и Общественной палаты РТ.

«Проведение указанных кинофестивалей патриотического кино является весьма важным и актуальным мероприятием в свете проблем и задач, стоящих в настоящее время перед нашим государством и обществом», — подчеркивают организаторы фестиваля. Они также отмечают, что аналогов казанскому кинофестивалю в России и за рубежом пока нет.

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