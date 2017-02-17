В Казани состоится международный фестиваль патриотического кино

Ожидаются работы из разных регионов России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Болгарии и ряда других стран. Фестиваль будет проходить в Казани два дня — 20 и 21 февраля. Стартует он в актовом зале Академии социального образования, а продолжится 21 февраля в концертном зале «МВД» на Карла Маркса, 26.

В этом году фестиваль посвящен 28-летию вывода советских войск из Афганистана и Дню защитника Отечества. Организаторами выступают благотворительный Фонд ветеранов ВДВ и ВСпН «Добрые сердца», при поддержке Министерства культуры РТ, Министерства образования и науки РТ и Общественной палаты РТ.

«Проведение указанных кинофестивалей патриотического кино является весьма важным и актуальным мероприятием в свете проблем и задач, стоящих в настоящее время перед нашим государством и обществом», — подчеркивают организаторы фестиваля. Они также отмечают, что аналогов казанскому кинофестивалю в России и за рубежом пока нет.