В московском метро сократят дежурных у эскалатора
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Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU — Должности дежурных у эскалаторов в московском метрополитене в скором времени будут сокращены, сообщили «Интерфаксу» в
«Обязанности дежурных перейдут к специалистам более широкого профиля, способным оперативно реагировать на любые нештатные ситуации, что повысит безопасность пассажиров на эскалаторах. Контроль будет осуществляться как у эскалатора, так и через систему видеонаблюдения. При этом будет сокращена должность дежурного и введена должность слесаря-электрика», — пояснил собеседник агентства.
По его словам, целью реорганизации является повышение общего уровня квалификации работников и как следствие безопасности пассажиров.
«Всем сотрудникам, занимающим упраздняемую должность, будет предложена как должность