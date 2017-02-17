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17:28 (мск), источник: Интерфакс

В московском метро сократят дежурных у эскалатора

В пресс-службе подземки пообещали, что реорганизация поможет сделать метро более безопасным.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU — Должности дежурных у эскалаторов в московском метрополитене в скором времени будут сокращены, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе подземки в пятницу.

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«Обязанности дежурных перейдут к специалистам более широкого профиля, способным оперативно реагировать на любые нештатные ситуации, что повысит безопасность пассажиров на эскалаторах. Контроль будет осуществляться как у эскалатора, так и через систему видеонаблюдения. При этом будет сокращена должность дежурного и введена должность слесаря-электрика», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, целью реорганизации является повышение общего уровня квалификации работников и как следствие безопасности пассажиров.

«Всем сотрудникам, занимающим упраздняемую должность, будет предложена как должность слесаря-электрика, так и другая имеющаяся работа в метрополитене, исходя из их индивидуальных особенностей и пожеланий. Это положительно скажется на материальном благосостоянии работников, которые пройдут курсы повышения квалификации и, соответственно, смогут занимать более высокооплачиваемые должности», — отметили в пресс-службе.

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