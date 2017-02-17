В московском метро сократят дежурных у эскалатора

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU — Должности дежурных у эскалаторов в московском метрополитене в скором времени будут сокращены, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе подземки в пятницу.

«Обязанности дежурных перейдут к специалистам более широкого профиля, способным оперативно реагировать на любые нештатные ситуации, что повысит безопасность пассажиров на эскалаторах. Контроль будет осуществляться как у эскалатора, так и через систему видеонаблюдения. При этом будет сокращена должность дежурного и введена должность слесаря-электрика», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, целью реорганизации является повышение общего уровня квалификации работников и как следствие безопасности пассажиров.