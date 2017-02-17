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17:35 (мск), источник: РИА Крым

На Керченской переправе развернули пункты обогрева и полевую кухню МЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости (Крым). Сотрудники Главного управления МЧС России по Республике Крым осуществляют комплекс мер по оказанию необходимой помощи гражданам, ожидающим отправления на материковую часть РФ через Керченскую паромную переправу.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказал начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов, для оказания помощи водителям и пассажирам, ожидающим погрузки на паром, работает оперативная группа 3-го пожарно-спасательного отряда г. Керчь Федеральной противопожарной службы по РК.

«Развернут мобильный пункт обогрева, рассчитанный на 30 мест, где водители и пассажиры транспортных средств, находящихся в очереди, могут согреться и получить информационную и психологическую помощь. Также работает полевая кухня МЧС России, которая обеспечивает граждан горячим чаем и пищей. Проводится круглосуточное информирование водителей и пассажиров об изменении ситуации на Керченской паромной переправе», — отметил Шахов.

По информации диспетчерской службы ООО «Морская дирекция», в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы осуществляется по фактической погоде. По состоянию на 16:30 17 февраля накопление транспорта в порту «Крым» составляет 20 легковых авто, 243 грузовика и 3 автобуса. Время ожидания парома для фур составляет 30 часов.

В порту «Кавказ» погрузки на паром ожидают 25 единиц легкового 991 единица грузового транспорта, 1 автобус. Время ожидания парома для грузовиков составляет 104 часа.

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