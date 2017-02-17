На Керченской переправе развернули пункты обогрева и полевую кухню МЧС

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказал начальник Главного управления МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов, для оказания помощи водителям и пассажирам, ожидающим погрузки на паром, работает оперативная группа 3-го пожарно-спасательного отряда г. Керчь Федеральной противопожарной службы по РК.

«Развернут мобильный пункт обогрева, рассчитанный на 30 мест, где водители и пассажиры транспортных средств, находящихся в очереди, могут согреться и получить информационную и психологическую помощь. Также работает полевая кухня МЧС России, которая обеспечивает граждан горячим чаем и пищей. Проводится круглосуточное информирование водителей и пассажиров об изменении ситуации на Керченской паромной переправе», — отметил Шахов.

По информации диспетчерской службы ООО «Морская дирекция», в связи с ухудшением погодных условий работа Керченской паромной переправы осуществляется по фактической погоде. По состоянию на 16:30 17 февраля накопление транспорта в порту «Крым» составляет 20 легковых авто, 243 грузовика и 3 автобуса. Время ожидания парома для фур составляет 30 часов.

В порту «Кавказ» погрузки на паром ожидают 25 единиц легкового 991 единица грузового транспорта, 1 автобус. Время ожидания парома для грузовиков составляет 104 часа.