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18:12 (мск), источник: РИА Крым

Севастополь получит 25 новых низкопольных автобусов до конца марта, 78 троллейбусов — во втором полугодии 2017 года

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 фев — РИА Новости (Крым). Севастополь до конца марта этого года получит 25 новых низкопольных автобусов большого класса, а во второй половине 2017 года — 78 новых троллейбусов.

Об этом РИА Новости (Крым) сообщили в пресс-службе Государственной транспортной лизинговой компании, которая заключила контракт на поставку техники с севастопольским ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства».

«На текущий момент ГТЛК заключило с ГКУ “Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства”, которое занимается распределением техники по эксплуатирующим организациям, три контракта. В апреле 2016 года — контракт на поставку 90 автобусов среднего класса. Автобусы поставлены в период с августа по сентябрь 2016 года и эксплуатируются на маршрутах Севастополь. В ноябре 2016 года — контракт на поставку 78 троллейбусов. Срок поставки — второе полугодие 2017 года. В декабре 2016 года — контракт на поставку 25 городских автобусов большого класса для пассажирских перевозок. Срок поставки — до конца марта 2017 года», — уточнили в пресс-службе ГТЛК.

Автобусы передаются для эксплуатации ГУП «Севавтотранс», троллейбусы — ГУС «Севэлектротранс».

Как ранее сообщал сайт РИА Новости (Крым), правительство Севастополя решило заключить контракт с ГТЛК на поставку более 150 троллейбусов и автобусов за 2,5 млрд рублей в декабре 2015 года. Изначально планировалось, что поставки троллейбусов начнутся в 2016 году, но сроки переносились. Директор «Севэлектротнаса» Виктор Гончаров заявлял, что в рамках лизингового контракта в город будут поставлены российские троллейбусы «ТролЗа». Вся техника должны комплектоваться кондиционерами.

Сегодня троллейбусный парк Севастополя состоит из более 140 машин, из которых в строю — 115 троллейбусов. Львиная доля парка — троллейбусы, которым уже более 30 лет. Кроме того, есть 30 машин 2008−2009 годов выпуска, два — 2014 года, два — 2016 года.

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