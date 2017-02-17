В «Марше рассерженных белорусов» участвуют около тысячи человек

Несанкционированный митинг против декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» начался вечером в пятницу на Октябрьской площади в столице. К началу акции в ней участвовало около сотни человек.

Минск, 17 фев — Sputnik. Порядка тысячи человек, по подсчетам наблюдателей, присоединились к акции оппозиции «Марш рассерженных белорусов» против Декрета № 3 в центре Минска, передает корреспондент Sputnik.

Уже спустя 20 минут на Октябрьской собрались около тысячи человек. Пришедшие принесли бело-красно-белые флаги. Перед ними выступают лидеры оппозиции — Николай Статкевич, Павел Северинец и Владимир Некляев.

Сотрудники правоохранительных органов пока не вмешивались в ход «марша». Планируется, что колонна затем пойдет к зданию Министерства по налогам и сборам.

В Беларуси срок уплаты социального сбора для граждан, не участвовавших в финансировании госрасходов в 2015 году, истекает 20 февраля 2017 года. В связи с множеством обращений граждан в местные органы власти руководство Администрации президента провела серию приемов граждан в городских и районных администрациях Беларуси.

Так называемый декрет «о тунеядцах» был подписан президентом Александром Лукашенко в апреле 2015 года. В соответствии с документом неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов).