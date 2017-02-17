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19:07 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Петербуржцев начнут автоматически штрафовать за парковку на газонах

Депутаты ЗакСа предварительно одобрили введение нового механизма наказания.

Источник: Агентство «Москва»

В Петербурге хотят автоматически выписывать штрафы любителям парковки на газоне, передает «Росбалт».

Комитет по законодательству предварительно одобрил поправки в городской закон об административных правонарушениях.

Основная идея нововведений — выписывать штраф автоматически за самовольную установку ограждений, нарушение правил охраны зеленых насаждений, переоборудование фасада зданий без согласования и прчоие нарушения.

Для автоштрафов предлагают использовать спецмашины, которые производят фотофиксацию в зоне платной парковки. Нарушителю, припарковавшемуся на газоне или детской площадке, копия постановления придет по почте или через сайт госуслуг.

Парламентарии верят, что изменения в закон позволят сэкономить трудовые ресурсы, а также принесут дополнительные средства в бюджет.

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