Петербуржцев начнут автоматически штрафовать за парковку на газонах

В Петербурге хотят автоматически выписывать штрафы любителям парковки на газоне, передает «Росбалт».

Комитет по законодательству предварительно одобрил поправки в городской закон об административных правонарушениях.

Основная идея нововведений — выписывать штраф автоматически за самовольную установку ограждений, нарушение правил охраны зеленых насаждений, переоборудование фасада зданий без согласования и прчоие нарушения.

Для автоштрафов предлагают использовать спецмашины, которые производят фотофиксацию в зоне платной парковки. Нарушителю, припарковавшемуся на газоне или детской площадке, копия постановления придет по почте или через сайт госуслуг.

Парламентарии верят, что изменения в закон позволят сэкономить трудовые ресурсы, а также принесут дополнительные средства в бюджет.