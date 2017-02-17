Японский телеканал снял фильм о пещере в Пермском крае

И летом 2016 японская телегруппа (Юкино была в ее составе) под руководством продюсера Сохэи Абэ высадилась в Ординском районе, чтобы начать съемки. Для того японцы привезли более полутора тонн съемочного и осветительного оборудования.

Первой мысль посетить Ординскую пещеру пришла журналистке Юкино Сагаве, когда она в 2014 году работала на Олимпиаде в Сочи. Она услышала об этом природном чуде от российских коллег и уже тогда решила поведать о ней зрителям ее родины.

Содействие им обеспечивали более тридцати российских дайверов, приехавших к пещере не только из краевого центра, но и из Москвы, Владимира, Екатеринбурга, Йошкар-Олы и других регионов. Их усилиями была произведена профессиональная видеосъемка в формате 4к, когда в одном погружении участвовали за один раз более 20 ныряльщиков.

Этой зимой в Пермском крае столбик термометра опускался до 40 градусов, так что в ряде случаев съемки велись в экстремальных условиях.

— Приходилось бороться с обмерзанием оборудования, — рассказал оператор Ясухито Хирано. — Когда выходили из воды и доходили до базы, костюм обледеневал настолько, что было невозможно двигаться, он превращался в ледяную корку. И руки на морозе не слушались. Никогда и нигде не получали мы такого опыта! И однако, красота пещеры и отснятый нами материал искупают все страдания. Мы рады, что запечатлели все красоты пещеры.

И тем не менее, ни один из участников не обморозился и не заболел.

— Не менее важной целью было показать, насколько были добры к нам люди, которые работали с нами на проекте и помогали нам, — рассказывает Юкино Сагава. — Так что, когда передача выйдет в эфир, в ней будут показаны не только красоты подземного мира, но и широта русской души.

Ординская пещера считается самой протяженной в мире, образовавшейся в слоях гипса. Она интересна тем, что огромная ее часть пролегает под водой; надводная часть пещеры занимает лишь триста метров, а протяженность подводной части — около пяти километров, причем соединяет их лишь один неширокий проход. Все достопримечательности этого подземелья: трещина «Хозяйка пещеры», прозванная так за подобие женскому силуэту, грот «Восьмерка», камень «голова тиранозавра», тоннель настолько совершенно прямоугольной формы, что похож на искусственный путепровод, — скрыты от глаз простого туриста. Теперь же, перед телезрителями предстанет совсем не мрачный и угнетающий мир — поскольку пещера гипсовая, то при освещении взору откроются светлые своды, довольно просторные «залы».

Научные исследования пещеры ведутся с конца девяностых годов.

На японские телеэкраны фильм о западноуральской пещере выйдет в апреле.