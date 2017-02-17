Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Майор ВСУ рассказал почему перешел на сторону ополченцев в ДНР
Регистрация жилья в России оказалась парализована
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
В России раздают гектары: как это работает Любой гражданин РФ может бесплатно получить участок земли на Дальнем Востоке
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
В Донбассе применяется сексуальное насилие в качестве пыток
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
США решили поддержать ВСУ: мгновенная реакция России – СМИ
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
«Вопиющий факт»: депутат Киева об идее Кличко для «Евровидения»
«Разочарование»: боец ВСУ о настроениях украинцев
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
14События недели в фотографиях
9Самый грязный город в мире
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
17 февраля, источник: "Российская газета"

Японский телеканал снял фильм о пещере в Пермском крае

Съемочная группа телеканала NHK завершила съемки документального фильма об Ординской подводной пещере, расположенной в Пермском крае.

На брифинге журналисты продемонстрировали кадры съемок.

Первой мысль посетить Ординскую пещеру пришла журналистке Юкино Сагаве, когда она в 2014 году работала на Олимпиаде в Сочи. Она услышала об этом природном чуде от российских коллег и уже тогда решила поведать о ней зрителям ее родины.

И летом 2016 японская телегруппа (Юкино была в ее составе) под руководством продюсера Сохэи Абэ высадилась в Ординском районе, чтобы начать съемки. Для того японцы привезли более полутора тонн съемочного и осветительного оборудования.

Содействие им обеспечивали более тридцати российских дайверов, приехавших к пещере не только из краевого центра, но и из Москвы, Владимира, Екатеринбурга, Йошкар-Олы и других регионов. Их усилиями была произведена профессиональная видеосъемка в формате 4к, когда в одном погружении участвовали за один раз более 20 ныряльщиков.

Этой зимой в Пермском крае столбик термометра опускался до 40 градусов, так что в ряде случаев съемки велись в экстремальных условиях.

— Приходилось бороться с обмерзанием оборудования, — рассказал оператор Ясухито Хирано. — Когда выходили из воды и доходили до базы, костюм обледеневал настолько, что было невозможно двигаться, он превращался в ледяную корку. И руки на морозе не слушались. Никогда и нигде не получали мы такого опыта! И однако, красота пещеры и отснятый нами материал искупают все страдания. Мы рады, что запечатлели все красоты пещеры.

И тем не менее, ни один из участников не обморозился и не заболел.

— Не менее важной целью было показать, насколько были добры к нам люди, которые работали с нами на проекте и помогали нам, — рассказывает Юкино Сагава. — Так что, когда передача выйдет в эфир, в ней будут показаны не только красоты подземного мира, но и широта русской души.

Ординская пещера считается самой протяженной в мире, образовавшейся в слоях гипса. Она интересна тем, что огромная ее часть пролегает под водой; надводная часть пещеры занимает лишь триста метров, а протяженность подводной части — около пяти километров, причем соединяет их лишь один неширокий проход. Все достопримечательности этого подземелья: трещина «Хозяйка пещеры», прозванная так за подобие женскому силуэту, грот «Восьмерка», камень «голова тиранозавра», тоннель настолько совершенно прямоугольной формы, что похож на искусственный путепровод, — скрыты от глаз простого туриста. Теперь же, перед телезрителями предстанет совсем не мрачный и угнетающий мир — поскольку пещера гипсовая, то при освещении взору откроются светлые своды, довольно просторные «залы».

Научные исследования пещеры ведутся с конца девяностых годов.

На японские телеэкраны фильм о западноуральской пещере выйдет в апреле.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Появилось видео удара российских крылатых ракет по объектам ДАИШ в Ракке
Российские бомбардировщики нанесли удар по ИГ в Ракке
В Сбербанке ответили на критику Михаила Леонтьева
В Минске прошел «Марш рассерженных белорусов»
Борис Джонсон призвал дать Трампу шанс
Путина взяла за душу игра Хабенского в «Маленьком принце»
ФСБ задержало участника украинского добровольческого батальона
На юго-востоке Турции произошел взрыв
Спорт
Россиянки заняли 10-е место в эстафете на ЧМ по биатлону В пятницу лидер женской сборной России Татьяна Акимова подвела черту под выступлением нашей команды на чемпионате мира в Хохфильцене
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
В Петербурге проверят работоспособность всех лифтов
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом Известный актер сделал откровенное признание.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь