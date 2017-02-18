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11:08 (мск), источник: РИА "Воронеж"

МЧС организует 66 пунктов для размещения жителей затопленных воронежских сел

Губернатор поручил заранее подготовиться к половодью.

Во время весеннего паводка в Воронежской области развернут 66 пунктов временного размещения жителей (ПВР) вместимостью более 3 тыс. человек. Среднемесячная температура в марте будет выше нормы, сильных заморозков не ожидается, сообщил врио главы ГУ МЧС по региону Александр Кошель на совещании в облправительстве в пятницу, 17 февраля.

Для борьбы с ледовыми заторами в регионе подготовили три команды аварийно-спасательной службы. Для подрывных работ, которые будут проходить по заявкам глав администраций, подготовили взрывчатку. Ситуации с паводками в регионе будут отслеживать с воздуха — в разведке задействуют два беспилотника «Беркут» и пять вертолетов.

Глава департамента природных ресурсов и экологии области Алексей Карякин добавил, что в 2016 году в Калаче расчистили русло реки Толучеевка, а в 2017 году расчистят и реку Подгорная. Мера поможет избежать паводков, которые происходили в 2013 году.

Губернатор Алексей Гордеев отметил, что нужно заранее подготовить всю технику к весеннему паводку.

— Мы должны действовать оперативно, а лучше с опережением. Главная задача — обеспечить безопасность людей и жизнедеятельность населенных пунктов, — сообщил глава региона.

Контекст

В 2016 году в Воронежской области развернули 82 ПВР жителей на время паводков. Спасатели прогнозировали, что большого половодья не будет. Однако в марте 2016 года в Борисоглебске из-за подъема воды ушел под воду мост через реку Хопер, в Грибановском районе затопило мост «Большие Алабухи — Власовка» через реку Ворона. Понтонный мост, соединяющий микрорайон Шилово и дорогу на село Гремячье, развели в первые дни марта из-за разлившегося Дона. Почти две недели до села приходилось добираться по Курской трассе, что увеличивало маршрут на 40 км.

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