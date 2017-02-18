МЧС организует 66 пунктов для размещения жителей затопленных воронежских сел

Во время весеннего паводка в Воронежской области развернут 66 пунктов временного размещения жителей (ПВР) вместимостью более 3 тыс. человек. Среднемесячная температура в марте будет выше нормы, сильных заморозков не ожидается, сообщил врио главы ГУ МЧС по региону Александр Кошель на совещании в облправительстве в пятницу, 17 февраля.

Для борьбы с ледовыми заторами в регионе подготовили три команды аварийно-спасательной службы. Для подрывных работ, которые будут проходить по заявкам глав администраций, подготовили взрывчатку. Ситуации с паводками в регионе будут отслеживать с воздуха — в разведке задействуют два беспилотника «Беркут» и пять вертолетов.

Глава департамента природных ресурсов и экологии области Алексей Карякин добавил, что в 2016 году в Калаче расчистили русло реки Толучеевка, а в 2017 году расчистят и реку Подгорная. Мера поможет избежать паводков, которые происходили в 2013 году.

Губернатор Алексей Гордеев отметил, что нужно заранее подготовить всю технику к весеннему паводку.

— Мы должны действовать оперативно, а лучше с опережением. Главная задача — обеспечить безопасность людей и жизнедеятельность населенных пунктов, — сообщил глава региона.

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