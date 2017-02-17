Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Майор ВСУ рассказал почему перешел на сторону ополченцев в ДНР
Турецкий министр сделал заявление об "аннексии Крыма Россией"
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Эрмитаж: от приюта отшельника до одного из лучших музеев мира165 лет назад коллекция шедевров, собранная российскими императорами, была открыта для широкой публики
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
В Москве медсестры подрались с украинскими сиделками из-за Гиви
Известная российская актриса на пороге нищеты
Донбасс массово идет в ополчение: СМИ о результатах блокады
СМИ: корабль РФ с ракетами подошел к берегам США
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
"Очень неприятно": Газманов о ситуации с концертом в Твери
Экс-невестка Васильевой обвиняет звёздную свекровь
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
10«День без иммигрантов»
10Ежегодный Венецианский карнавал
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
19:19 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Полиция взяла под контроль все дороги рядом с Бахмутом

По данным ведомства, полицейские, которые обеспечивают надзор за дорожным движением, остановили для проверки легковой автомобиль, в котором обнаружили две гранаты РГД-5, два ножа, пять сигнальных ракет и два шумовых пакета.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Полиция в Донецкой области усилила контроль над автодорогами у линии разграничения в Донбассе в районе подконтрольного Киеву города Бахмут, сообщается на сайте областного управления Национальной полиции Украины.

Ранее в пятницу организаторы блокады в Донбассе заявили, что их позиции в Бахмуте окружили спецподразделения полиции Украины, готовится штурм. Правоохранители опровергли данное заявление.

«В течение часа после сигнала “тревога” правоохранители взяли под контроль все автодороги рядом с линией разграничения, выезды и въезды в город. Уже через некоторое время полицейские, остановив легковой автомобиль на подъезде к городу Бахмут, обнаружили у пассажира боеприпасы, которые он планировал переправить к себе домой», — говорится в сообщении.

Читайте также
Полиция опровергла заявления о подготовке к разгону блокады Донбасса

По данным ведомства, полицейские, которые обеспечивают надзор за дорожным движением, остановили легковой автомобиль для проверки. Водитель и пассажир, по их словам, ранее знакомы не были: водитель подобрал попутчика на дороге и двигался в направлении города.

«Полицейские предложили 19-летнему пассажиру осмотреть его багаж и обнаружили тщательно скрытые в вещах две гранаты РГД-5… два ножа, пять сигнальных ракет и два шумовых пакета», — сообщила полиция. Мужчина пояснил, что опасные предметы он перевозил, чтобы в дальнейшем отправить в другую область. На место вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников. Боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу, в отношении правонарушителя заведено уголовное дело по статье «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», добавили в ведомстве.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Евкуров: если бы натовцы сунулись, мы бы открыли огонь
Российские бомбардировщики нанесли удар по ИГ в Ракке
Шувалов предрек массовое снижение ставок по ипотеке
СК РФ возбудил новое дело по факту обстрелов Донецкой области
СМИ: Замена пяти губернаторов готовилась с начала января
Немецкая биатлонистка установила новый рекорд на чемпионате мира
Мария Захарова раскритиковала журналистов BuzzFeed
Раскрыт секрет исчезновения ацтекской цивилизации
Спорт
Немецкие биатлонистки победили в эстафете на ЧМ Сборная России в составе Ольги Подчуфаровой, Светланы Слепцовой, Ирины Старых и Татьяны Акимовой финишировала десятой
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
В Петербурге проверят работоспособность всех лифтов
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом Известный актер сделал откровенное признание.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь