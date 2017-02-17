Полиция взяла под контроль все дороги рядом с Бахмутом

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Полиция в Донецкой области усилила контроль над автодорогами у линии разграничения в Донбассе в районе подконтрольного Киеву города Бахмут, сообщается на сайте областного управления Национальной полиции Украины.

Ранее в пятницу организаторы блокады в Донбассе заявили, что их позиции в Бахмуте окружили спецподразделения полиции Украины, готовится штурм. Правоохранители опровергли данное заявление.

«В течение часа после сигнала “тревога” правоохранители взяли под контроль все автодороги рядом с линией разграничения, выезды и въезды в город. Уже через некоторое время полицейские, остановив легковой автомобиль на подъезде к городу Бахмут, обнаружили у пассажира боеприпасы, которые он планировал переправить к себе домой», — говорится в сообщении.