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17 февраля, источник: Om1.ru

Причиной запаха газа в Омске оказалась утечка на ГРС

Днем эту версию отвергли газовики и МЧС. Правы все-таки оказались жители: произошла авария на газораспределительной станции.

В Омске обнаружили виновника неприятного запаха, который сегодня распространился по всем районам города. Как и предполагали омичи, причиной стала утечка газа на ГРС.

 — Виновником оказалась одна из газораспределительных станций, которая в результате технологических нарушений допустила утечку одоранта в атмосферу, — сообщили вечером в пресс-службе облправительства.

Название станции, где произошла авария, не уточняется. Однако омичей успокоили, что пахучие вещества в воздухе неопасны. Это одорант — вещество, используемое для придания газу запаха, как раз чтобы вовремя обнаруживать утечки.

— Таким образом, кроме моральных неприятностей, омичам от нынешнего резкого запаха нет никакой опасности, а технологическое нарушение на станции уже устраняется, — заверили жителей.

Примечательно, что днем надзорные органы исключили версb. с утечкой. «На крупных промышленных объектах никаких утечек нет», — заявляли в ГУ МЧС по Омской области. Это же подтвердили в крупной ГРО «ОмскОблГаз».

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