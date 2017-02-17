Федеральное сетевое агентство Германии, контролирующее порядок пользования телекоммуникациями, предупредило об опасности говорящих кукол модели Кайла. Хакеры могут использовать их для кражи данных, утверждает регулятор. Чтобы исключить этот риск, власти советуют привести такие игрушки в негодность — попросту, сломать их.

Как сообщает агентство, хакеры могут взломать вмонтированное в куклу bluetooth-устройство и прослушивать разговоры ребенка, а также говорить с ним

Как сообщает агентство, хакеры могут взломать вмонтированное в куклу bluetooth-устройство и прослушивать разговоры ребенка, а также говорить с ним

Кукла Кайла может отвечать на вопросы детей, используя интернет. Например, если задать ей вопрос, «как называется маленькая лошадь», она ответит: «Жеребенок».

Уязвимость куклы для хакеров была замечена специалистами еще в январе 2015 года.

Решение немецких властей последовало за жалобой студента Саарского университета Штефана Хасселя, который утверждал, что с помощью устройства с bluetooth можно подключиться к аудиосистеме куклы в радиусе десяти метров и следить даже за теми, кто находится за несколькими стенами.

Производитель кукол — компания Genesis Toys — пока не прокомментировал решение регулятора.

Дистрибьютер игрушек — группа компаний Vivid Toy — ранее заявляла, что все случаи хакерских взломов говорящих кукол были исправлены специалистами, а также обещала, что эта информация будет изучена руководством. Однако эксперты предупреждали, что проблема так и не была решена.