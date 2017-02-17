Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Звезда Гарри Поттера снялась обнаженной для Playboy
Песков ответил на заявление о несогласии Суркова вернуть Крым
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Эрмитаж: от приюта отшельника до одного из лучших музеев мира165 лет назад коллекция шедевров, собранная российскими императорами, была открыта для широкой публики
Беременная Ирина Шейк устроила пикник на пляже
Опубликованы ранее неизвестные фото беременной Мэрилин Монро
В Донбассе применяется сексуальное насилие в качестве пыток
Известная актриса найдена мертвой в своей квартире
США решили поддержать ВСУ: мгновенная реакция России – СМИ
Войска РФ подняли лазерный меч: СМИ о новом оружии
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
"Очень неприятно": Газманов о ситуации с концертом в Твери
Экс-невестка Васильевой обвиняет звёздную свекровь
«Удочка» стала самым популярным способом угона авто в России
Автомобили республик СССР: Украина
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
10«День без иммигрантов»
10Ежегодный Венецианский карнавал
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
19:29 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Власти Германии рекомендовали уничтожить говорящие куклы Кайла

Федеральное сетевое агентство Германии предупредило об опасности говорящих кукол модели Кайла: хакеры могут использовать их для кражи данных. Чтобы исключить этот риск, власти советуют привести такие игрушки в негодность.

Источник: AFP 2017

Федеральное сетевое агентство Германии, контролирующее порядок пользования телекоммуникациями, предупредило об опасности говорящих кукол модели Кайла. Хакеры могут использовать их для кражи данных, утверждает регулятор. Чтобы исключить этот риск, власти советуют привести такие игрушки в негодность — попросту, сломать их.

Как сообщает агентство, хакеры могут взломать вмонтированное в куклу bluetooth-устройство и прослушивать разговоры ребенка, а также говорить с ним

Кукла Кайла может отвечать на вопросы детей, используя интернет. Например, если задать ей вопрос, «как называется маленькая лошадь», она ответит: «Жеребенок».

Уязвимость куклы для хакеров была замечена специалистами еще в январе 2015 года.

Решение немецких властей последовало за жалобой студента Саарского университета Штефана Хасселя, который утверждал, что с помощью устройства с bluetooth можно подключиться к аудиосистеме куклы в радиусе десяти метров и следить даже за теми, кто находится за несколькими стенами.

Производитель кукол — компания Genesis Toys — пока не прокомментировал решение регулятора.

Дистрибьютер игрушек — группа компаний Vivid Toy — ранее заявляла, что все случаи хакерских взломов говорящих кукол были исправлены специалистами, а также обещала, что эта информация будет изучена руководством. Однако эксперты предупреждали, что проблема так и не была решена.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
2
Ирина Орлова
ДАМЫ ждут вас, смотрите сайт на картинке
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Ирина Орлова
ДАМЫ ждут вас, смотрите сайт на картинке
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Психиатры спорят, можно ли ставить Трампу диагнозы
Российские бомбардировщики нанесли удар по ИГ в Ракке
Шувалов предрек массовое снижение ставок по ипотеке
СК РФ возбудил новое дело по факту обстрелов Донецкой области
СМИ: Замена пяти губернаторов готовилась с начала января
Немецкая биатлонистка установила новый рекорд на чемпионате мира
Мария Захарова раскритиковала журналистов BuzzFeed
Раскрыт секрет исчезновения ацтекской цивилизации
Спорт
Немецкие биатлонистки победили в эстафете на ЧМ Сборная России в составе Ольги Подчуфаровой, Светланы Слепцовой, Ирины Старых и Татьяны Акимовой финишировала десятой
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Российские хакеры научились обыгрывать автоматы в казино Группа россиян находила уязвимости в алгоритмах работы игровых автоматов и зарабатывала на этом до 250 тысяч долларов в неделю
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
В Петербурге проверят работоспособность всех лифтов
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом Известный актер сделал откровенное признание.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь