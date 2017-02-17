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19:35 (мск), источник: Noi.md

Слушания отложили: Платон в тяжелом состоянии

По просьбе адвокатов сегодняшнее заседание по делу предпринимателя Вячеслава Платон перенесено на следующую неделю.

Источник: Noi.md

Защита объявила, что содержащийся в столичной тюрьме Nr. 13 Платон находится в тяжелом состоянии, и сегодня они получили от начальника тюрьмы разрешение посетить бизнесмена.

Тюремные врачи сказали адвокатам, что Платон чувствует себя очень плохо, но причина не известна.

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На сегодняшнем заседании должны были заслушать бывшего главу «Victoribank» Наталью Политову, а также председателя совета директоров «Victoribank», племянника лидера ЛП Михая Гимпу Корнелиу Гимпу. Их заслушают на следующем заседании, которое состоится во вторник.

Следует отметить, что Вячеслав Платон обвиняется в вымогательстве и отмывании денег в особо крупных размерах, что нанесло «Banca de Economii» ущерб в размере около 800 миллионов леев.

Прокуроры пришли к выводу, что деньги, полученные обманным путем в виде кредитов, были переведены на счета нескольких оффшорных компаний, чтобы скрыть их незаконное происхождение. Позже часть этих денег использовалась для погашения кредитов, полученных ранее обвиняемым в банках Молдовы.

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