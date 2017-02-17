Марш против декрета о «тунеядцах» в Минске завершился мирно

По оценкам правозащитников, в «марше» приняли участие от тысячи до трех тысяч человек. Как передает корреспондент Sputnik, собравшиеся протестующие вели себя спокойно, по пути от Октябрьской площади до здания Министерства по налогам и сборам, расположенного на площади Независимости, они скандировали антиправительственные лозунги.

Несанкционированный митинг против декрета начался вечером в пятницу на Октябрьской площади в столице, участие в нем приняли лидеры некоторых белорусских оппозиционных движений — Владимир Статкевич, Павел Северинец, Владимир Некляев и другие.

Сотрудники правоохранительных органов, которые сопровождали колонну участников «марша», никак не вмешивались в ход акции.

На «марше» была принята резолюцию с требованиями в властям, которую зачитал Статкевич. Документ содержит требования отменить декрет «о тунеядцах», прекратить повышение пенсионного возраста и тарифов ЖКХ, а также «вернуть свободные и честные выборы». Резолюция содержит призыв к власти начать переговоры, и, если до 17 марта не будут предприняты шаги по выполнению изложенных в резолюции требований, участники акции, согласно документу, оставляют за собой право на дальнейшие «коллективные действия». Кроме того, были выбраны четыре человека из представителей оппозиционных лидеров для переговоров с властью.

Как стало известно корреспонденту Sputnik, протоколы за участие в не санкционированном властями мероприятии не были составлены.

В апреле 2015 года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал так называемый декрет «о тунеядцах», в соответствии с которым неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). Неуплата или неполная уплата сбора влекут за собой штраф или административный арест с обязательным привлечением к общественным работам. Срок уплаты данного налога истекает 20 февраля.