В Воронежской области ЕГЭ в основной период сдадут 10,3 тыс выпускников
На досрочные экзамены записались 730 человек.
На досрочные экзамены записались 730 человек.
На сдачу ЕГЭ-2017 в основной период записались 10,3 тыс. школьников Воронежской области, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
В основной период, с 29 мая по 19 июня, тесты сдадут 9,8 тыс. выпускников текущего года и 360 выпускников прошлых лет. На ЕГЭ также записались 91 учащийся техникумов и 45 человек, не завершивших общее образование.
В 2016 году на ЕГЭ записались более 11 тыс. учащихся, на досрочные экзамены — 47.
В России в госэкзаменах поучаствуют 700 тыс. человек. Обязательными предметами для сдачи останутся русский язык и математика, остальные ученики смогут выбрать сами. По данным