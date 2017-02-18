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11:16 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области ЕГЭ в основной период сдадут 10,3 тыс выпускников

На досрочные экзамены записались 730 человек.

На сдачу ЕГЭ-2017 в основной период записались 10,3 тыс. школьников Воронежской области, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе регионального департамента образования в пятницу, 17 февраля. Досрочные экзамены, которые начнутся 23 марта, сдадут 730 человек.

В основной период, с 29 мая по 19 июня, тесты сдадут 9,8 тыс. выпускников текущего года и 360 выпускников прошлых лет. На ЕГЭ также записались 91 учащийся техникумов и 45 человек, не завершивших общее образование.

В 2016 году на ЕГЭ записались более 11 тыс. учащихся, на досрочные экзамены — 47.

В России в госэкзаменах поучаствуют 700 тыс. человек. Обязательными предметами для сдачи останутся русский язык и математика, остальные ученики смогут выбрать сами. По данным пресс-службы Рособрнадзора, чаще всего россияне выбирают физику и химию. Существенных изменений в ЕГЭ в 2017 году не будет, минимальные баллы для поступления в вузы останутся на уровне 2016 года.

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